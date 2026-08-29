Marco Odermatt zaradi poškodbe s spremenjenimi pripravami

Najboljši alpski smučar zadnjih sezon, Švicar Marco Odermatt, naslednji teden ne bo odpotoval s švicarsko reprezentanco na trening v Čile. Razlog je poškodba mišice, poškodoval si jo je na atletskih treningih v domovini, poroča spletna stran swiss-ski.ch.

»Marco je začutil bolečine med treningom. Zdravniški pregledi sicer resnejše poškodbe niso pokazali, vseeno pa zdaj ne bo odšel na sneg v Čile. Poudarek bo zdaj na počitku, terapiji in rehabilitaciji. Takoj ko bo trening na snegu spet mogoč, bomo naredili prenovljen načrt priprav na sezono,« so sporočili iz švicarskega tabora.

Odermatt, ki so se ga do zdaj resnejše poškodbe izogibale, je petkratni zaporedni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in večkratni svetovni ter olimpijski prvak.