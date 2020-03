FOTO:Marec, april, maj so ključni za alpsko smučanje

Ljubljana

Miha Verdnik je zadovoljen s smučarsko sezono. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Odpoved odnesla 300.000 evorv

Ilka Štuhec bo še naprej imela podporo SZS. FOTO: Matej Družnik/Delo



Podpora Ilki za vrnitev v vrh



Bergant: Borimo se z najbogatejšimi

Klemen Bergant je pohvalil profesionalnost Žana Kranjca in Štefana Hadalina. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Trenutne negotove razmere so priklicale črne dni tudi v slovensko alpsko smučanje. Smučarji so ostali brez ključnih treh mesecev na snegu, odpovedani slovenski vrhunec smučarske zime v Kranjski Gori pa je namesto prepotrebnega priliva prinesel finančno luknjo, ki jo bo treba zakrpati, sicer ne bodo mogli plačevati računov.Smučarska zveza Slovenije je ustavila vse aktivnosti, tekmovanja in treninge. »Težko kar koli govorim, ker moramo upoštevati ukrepe države,« je trenutno negotovost, ki je zajela celoten športni svet, za STA opisal vodja panoge za alpsko smučanjePrvič, od kar pripravljajo tekmovanja v alpskem smučanju, so tekmovanje za pokal Vitranc v Kranjski Gori odpovedali zaradi drugih okoliščin kot vreme. To dejstvo je slovensko smučarijo zavilo v črno, ne le zaradi odpadle tekme, ampak tudi velikih finančnih posledic.»Gre za finančni zalogaj, ki predstavlja deset do petnajst odstotkov proračuna oziroma približno 300.000 evrov. Odpira se problem naše likvidnosti, da ne bomo sposobni plačevati računov,« je konkretne posledice omenil Verdnik.Odpoved vseh aktivnosti je prišel v najslabšem času za smučanje. »Marec, april, maj so za nas zelo pomembni z vidika državnih prvenstev, tekmovanj Fis za mlajše tekmovalce, državnih prvenstev v otroških kategorijah, vseh pokalnih tekmovanj. Aprila in maja naredimo tudi kar precej treninga, kar precej kilometrov presmučamo, to zdaj ni mogoče. Odpira se vprašanje, kako bomo to nadoknadili.«Vseeno ostaja optimist. »Sigurno me je navdušilo, da napredujemo v moških tehničnih disciplinah in da smo konkurenčnim najboljšim. Da so punce na tehnični strani napredovale in da so v vzponu. Super je bilo, da smo imeli na domači tekmi tri punce med prvih petnajst ter da smo imeli stopničke. V bistvu lepšega dneva si sploh ne bi mogel želeti.«»So pa bile tudi slabe strani, kar se sezone tiče. Želim si, da dobro analiziramo, kaj se je dogajalo s smuk ekipo, da bomo pripravili dober načrt, ki jim bo omogočal, da se spet povzpnejo po lestvici. Prav tako želimo še naprej nuditi dobro podporo, da bo še naprej delala in tudi naredila korake, da se vrne tja, kjer je že bila,« je ocenil.Panogo čaka tudi odločitev, kako naprej in s katerimi trenerji. »Zdaj nas čaka analiza ter priprava načrtov za naprej, vključno s trenerskimi sestavami in sestavami tekmovalcem,« je dejal Verdnik.Čas športne neaktivnosti bo čas razmisleka tudi za, trenerja najboljšega slovenskega alpskega smučarjater najboljšega slalomista in kombinatorca»Počakali bomo, da se stvari umirijo, da bomo ostali zdravi in potem, ko se bodo stvari normalizirale, da bomo lahko spet delali tisto, kar vsak od nas najraje dela.«»Stvari, ki jih delata fanta niso samoumevne. Borimo se z najbogatejšimi nacijami, ki razpolagajo z neprimerno večjimi resursi. Sta del tega in sem prepričan, da bosta tudi v prihodnosti,« pravi Bergant.»Zadovoljen sem z njuno profesionalnostjo, pristopom, večino tekem naredita dobro, so pa tudi stvari, ki bi jih morala narediti boljše, na njiju je potem eksekucija na tekmah. Iz leta v leto bosta morala pokazati več, čim manj napak, ker konkurenca je izredno močna, vsako leto boljša,« meni trener.