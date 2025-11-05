Maria Riesch odgovarja kritikom: Razlika v letih ni ovira za srečo v ljubezni

Nekdanja smučarska zvezdnica Maria Riesch se je odzvala na številne zlobne pripombe glede njene zveze s 25 let starejšim Johannom Schrempfom. Nekateri se namreč norčujejo iz njune starostne razlike in iz tega, da je 180 cm Nemka precej višja od svojega srčnega izbranca. Toda Rieschova se s tem ne obremenjuje.

»Zahvaljujoč svetovnemu spletu in družbenim omrežjem ima vsak občutek, da mora dodati svoje mnenje. Med temi komentarji so tudi takšni, ki niso ravno prijetni, a midva si z njimi ne beliva glave,« je povedala v pogovoru za nemško televizijsko postajo RTL in dodala, da jo negativni odzivi ne prizadenejo. »Vsem ne moreš ugoditi. Zaradi tega si takšnih komentarjev ne jemljem k srcu. Ob njih se le nasmehnem in grem naprej.«

V svetovnem pokalu je Maria Riesch nanizala kar 27 zmag. FOTO: Pierre Teyssot/AFP

Znotraj njune zveze omenjene razlike niso pomembne. Po njenih besedah sta si s Schrempfom v marsičem podobna. »Oba sva zelo preprosta človeka, rada potujeva. Zelo uživam v tem, da ima tudi on obdobja, ko si lahko vzame več prostega časa. Vse med nama deluje zelo dobro,« je poudarila 40-letna Nemka.

Rieschova je svojo bogato športno pot sklenila leta 2014. V svetovnem pokalu je slavila kar 27 zmag, ob tem pa se lahko pohvali s štirimi kolajnami z olimpijskih iger in šestimi s svetovnih prvenstev. Lani se je uradno ločila od nekdanjega moža Marcusa Höfla. Zdaj pravi, da je spet našla ravnovesje – tako v zasebnem življenju kot tudi v pogledu na javnost, ki jo spremlja že vse od njenih tekmovalnih dni.