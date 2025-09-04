Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

Nekdanja nemška smučarska zvezdnica Maria Riesch je po lanski ločitvi znova našla srečo v ljubezni. Kakor je zaupala, je zdaj v razmerju s kar 25 let starejšim Johannom Schrempfom, ki prihaja z avstrijske Štajerske.

Rieschova je v pogovoru za revijo Bunte med drugim povedala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek, kar si ga lahko predstavlja. Schrempf je po njenih besedah »preprost, vesel, natančen in zanesljiv«. Niti razlika v letih in telesni višini (Maria je nekoliko višja od svojega novega srčnega izvoljenca), zanju ne predstavlja ovire. »Ko je ljubezen prava, ni pomembno, kako je nekdo visok oziroma kolikšna je njegova starost v potnem listu,« je poudaril Schrempf.

Rieschova, ki se lahko med drugimi uspehi pohvali s tremi naslovi olimpijske prvakinje (v slalomu Vancouver 2010 ter kombinaciji Vancouver 2010 in Soči 2014), se je od svojega nekdanjega moža in športnega menedžerja Marcusa Höfla ločila lani. Ob razhodu je takrat s strtim srcem zapisala, da sta se po tehtnem premisleku odločila, da bosta šla naprej ločeno v zasebnosti, kljub temu pa ostajata povezana poslovno in prijateljsko.

Zdaj 40-letna Nemka, ki je v svetovnem pokalu nanizala kar 27 zmag, spet sije od sreče.