Maribor sredi januarja, Kranjska Gora pa sredi marca

Ljubljana - Podobno kot pri vseh športnih zvezah tudi pri mednarodni smučarski (FIS) v zadnjih tednih ob misli na pripravo za novo sezono niso stali križem rok. Ukrepi proti koronavirusu so resda upočasnili nekatere dejavnosti, toda zdaj so predstavili tekmovalni koledar svetovnega pokala.



Kot veleva tradicija, se bo začel v drugi polovici oktobra, tokrat 24. in 25.., v Söldnu na Tirolskem, pravzaprav tekmovalno na zdaj že kar znamenitem ledeniku Rettenbach. Poleg klasičnih uvodnih postaj v Leviju na Finskem ter v novembrsko-decembrskem severnoameriškem delu gre podčrtati še eno avstrijsko prizorišče: sredi predzadnjega meseca koledarja, 14. i 15. novembra, bo v Lechu, mondenem smučišču zvezne dežele Predarlsko (Vorarlberg), spored paralelnih alpskih disciplin. V tem kraju je bila nazadnje tekma za svetovni pokal pred 26 leti v slalomu, zmagal je italijanski as Alberto Tomba.



Za slovensko smučanje je kajpak najbolj pomembno, da naši dve klasični prizorišči ostajata na koledarju. Lisičkam v Mariboru pripada januar (16. in 17.), moška karavana se bo v veleslalomu in slalomu pomerila na podkorenski strmini pri Kranjski Gori pomerila predzadnjič v sezoni, 13. in 14. marca, nakar bo sledil le še finale v Lenzerheide (Švica). V koledarju sezone je seveda predolimpjjska tekma v Yangqingu (od 24. do 28. 2.), omeniti gre tudi postajo v marcu na Slovaškem, kjer v Jasni, osrednjem smučarskem središču države, v vsej evforiji zaradi svoje uspešne Petre Vlhove, nazadnje tudi zmagovalke za Zlato lisico, že odštevajo do tekem, 6. in 7. marca.



Najpomembnejši dogodek sezone v alpskem smučanju bo svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo (Italija), od 8. do 21. februarja 2021.