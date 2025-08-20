  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zimski športi

    Nekdanja zmagovalka svetovnega pokala pri komaj 23-ih končala kariero

    Avstrijka Sara Marita Kramer je slavila 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus pa v sezoni 2021/22.
    Sara Marita Kramer na zmagovalnem odru v Ljubnem leta 2022 FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Sara Marita Kramer na zmagovalnem odru v Ljubnem leta 2022 FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Š. R., STA
    20. 8. 2025 | 20:44
    20. 8. 2025 | 20:52
    1:58
    A+A-

    Pri komaj 23 letih je svojo športno pot končala avstrijska smučarska skakalka Sara Marita Kramer, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala. »Potegniti črto pod to pot ni bilo lahko, a je to pravi korak zame,« je pojasnila v sporočilu za javnost Avstrijske smučarske zveze (ÖSV).

    Skupaj je dosegla 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, z velikim globusom za skupno slavje v svetovnem pokalu pa se je ovenčala v sezoni 2021/22.

    Svetovni pokal v Lillehammerju lani FOTO: NTB via Reuters
    Svetovni pokal v Lillehammerju lani FOTO: NTB via Reuters

    V prejšnjih treh zimah se ni več vrnila na vrhunsko raven; zadnjo zmago v svetovnem pokalu je slavila marca 2022. Prejšnjo sezono je morala zaradi poškodbe celo predčasno končati. Po dolgem premoru med okrevanjem se je skakalka iz Marie Alma na Solnograškem vrnila na skakalnice in se začela pripravljati za prihajajočo olimpijsko sezono.

    »Moje velike sanje so bile vedno osvojiti kolajno na olimpijskih igrah,« je poudarila. »Poskušala sem se zbrati in nadaljevati delo, da bi dosegla svoj cilj in tako dokončala pisanje svoje zgodbe,« je dodala Kramer.

    Trikratna mladinska svetovna prvakinja iz leta 2020 se je rodila 25. oktobra 2001 v Apeldoornu na Nizozemskem, leta 2008 pa se z družino preselila v Avstrijo. Ima tudi nizozemsko državljanstvo.

    Sorodni članki

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Ko brez besed ostane tudi zmedena in šokirana Mikaela Shiffrin

    Ameriška smučarska zvezdnica je bila navdušena nad podvigom svojega brata Taylorja Shiffrina.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tako srečna, da z lahkoto nosi tudi težki globus

    Nika Prevc z rekordno zmago sklenila sanjsko zimo. Verjetno se bo odpravila smučat. Njen uspeh je v Lahtiju dopolnila tretjeuvrščena Ema Klinec.
    Miha Šimnovec 22. 3. 2025 | 05:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevčeva razočarano odmahnila z roko, Križnarjeva jezno odvihrala iz izteka

    Slovenske smučarske skakalke se v zahtevnih razmerah na tekmi za svetovni pokal v Willingenu niso znašle najbolje.
    Miha Šimnovec 3. 2. 2024 | 13:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Kraft s težkim srcem sporočil svojo odpoved

    Avstrijski skakalni zvezdnik po vrnitvi s popotovanja po svetu še ni v dovolj dobri formi za tekme.
    Miha Šimnovec 22. 6. 2023 | 12:15
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Pogovor z Emo Klinec

    Razčistila s tem, kar se ji je dogajalo v zadnjih štirih letih

    Ema Klinec po zmagoslavju na državnem prvenstvu blestela tudi v Klingenthalu. Diskvalifikacije ni želela komentirati. Za SP v Planici 2023 ima visoke cilje.
    Miha Šimnovec 3. 10. 2022 | 19:37
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Recept za padec Vučića je znan že od leta 2000, ko je padel Milošević

    Po tednu dni nasilja na ulicah srbskih mest je jasno, da je oblast prestopila rdečo črto, meni dr. Faris Kočan. Kaj to pomeni za prihodnost Vučića in Srbije?
    Žan Urbanija 20. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Poraz načela, na katero je stavila Ljubljana

    Slovenija je od začetka ruske agresije zagovarjala ozemeljsko celovitost Ukrajine, ki se z mirovnim dogovorom nevarno ruši.
    Uroš Esih 19. 8. 2025 | 18:57
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Europol

    Europolov seznam: prijeli portoroškega posiljevalca, iščejo ga tudi Poljaki

    Slovenija ima na javnem Europolovem seznamu najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji pravico do objave dveh tiralic.
    Boštjan Celec 20. 8. 2025 | 05:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    smučarski skokiMarita Kramersvetovni pokal

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Kolesarstvo
    Renewi Tour

    Belgijski as lovi Pogačarja, na Vuelto tudi Glivar

    Od slovenskih kolesarjev se je na uvodni etapi dirke Renewi Tour najvišje uvrstil Matevž Govekar.
    20. 8. 2025 | 21:17
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nekdanja zmagovalka svetovnega pokala pri komaj 23-ih končala kariero

    Avstrijka Sara Marita Kramer je slavila 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, veliki globus pa v sezoni 2021/22.
    20. 8. 2025 | 20:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nevarne spletne platforme

    Francoski vplivnež umrl medtem, ko so ga gledalci spremljali v živo

    Francoski mediji so delili odlomke več ur dolgih posnetkov, ko so Jeana Pormanova pretepali, davili, ga namakali v barvo in streljali s pištolo za paintball.
    20. 8. 2025 | 20:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Republikanski načrt B

    Mir za Ukrajino, če ne, huda carinska gorjača

    Po prepričanju senatorja Grahama se lahko Putin v primeru torpediranja mirovnih prizadevanj boji ameriških ukrepov.
    Barbara Kramžar 20. 8. 2025 | 20:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    BiH

    Iz politike namesto v zapor na naslovnice učbenikov

    Zdaj že nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je usidral v vseh porah družbe, zdaj tudi v šolskih torbah.
    Novica Mihajlović 20. 8. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nevarne spletne platforme

    Francoski vplivnež umrl medtem, ko so ga gledalci spremljali v živo

    Francoski mediji so delili odlomke več ur dolgih posnetkov, ko so Jeana Pormanova pretepali, davili, ga namakali v barvo in streljali s pištolo za paintball.
    20. 8. 2025 | 20:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Republikanski načrt B

    Mir za Ukrajino, če ne, huda carinska gorjača

    Po prepričanju senatorja Grahama se lahko Putin v primeru torpediranja mirovnih prizadevanj boji ameriških ukrepov.
    Barbara Kramžar 20. 8. 2025 | 20:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    BiH

    Iz politike namesto v zapor na naslovnice učbenikov

    Zdaj že nekdanji predsednik Republike Srbske Milorad Dodik se je usidral v vseh porah družbe, zdaj tudi v šolskih torbah.
    Novica Mihajlović 20. 8. 2025 | 19:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo