Nekdanja zmagovalka svetovnega pokala pri komaj 23-ih končala kariero

Pri komaj 23 letih je svojo športno pot končala avstrijska smučarska skakalka Sara Marita Kramer, nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala. »Potegniti črto pod to pot ni bilo lahko, a je to pravi korak zame,« je pojasnila v sporočilu za javnost Avstrijske smučarske zveze (ÖSV).

Skupaj je dosegla 15 zmag v svetovnem pokalu, osvojila ekipno zlato na svetovnem prvenstvu leta 2021, z velikim globusom za skupno slavje v svetovnem pokalu pa se je ovenčala v sezoni 2021/22.

Svetovni pokal v Lillehammerju lani FOTO: NTB via Reuters

V prejšnjih treh zimah se ni več vrnila na vrhunsko raven; zadnjo zmago v svetovnem pokalu je slavila marca 2022. Prejšnjo sezono je morala zaradi poškodbe celo predčasno končati. Po dolgem premoru med okrevanjem se je skakalka iz Marie Alma na Solnograškem vrnila na skakalnice in se začela pripravljati za prihajajočo olimpijsko sezono.

»Moje velike sanje so bile vedno osvojiti kolajno na olimpijskih igrah,« je poudarila. »Poskušala sem se zbrati in nadaljevati delo, da bi dosegla svoj cilj in tako dokončala pisanje svoje zgodbe,« je dodala Kramer.

Trikratna mladinska svetovna prvakinja iz leta 2020 se je rodila 25. oktobra 2001 v Apeldoornu na Nizozemskem, leta 2008 pa se z družino preselila v Avstrijo. Ima tudi nizozemsko državljanstvo.