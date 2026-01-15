  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Marsikaj je takrat ostalo skrito pred novinarji

    Maja Vtič je v soboto uradno sklenila svojo uspešno športno pot. Glede na vse okoliščine je zadovoljna z doseženim na skakalnicah.
    Maja Vtič ima številne lepe spomine na svojo uspešno športno pot. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Maja Vtič ima številne lepe spomine na svojo uspešno športno pot. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Miha Šimnovec
    15. 1. 2026 | 16:38
    15. 1. 2026 | 16:45
    5:09
    Na Ljubnem ob Savinji je minulo soboto svojo uspešno športno pot uradno sklenila Maja Vtič, ki se je med drugim v zgodovino smučarskih skokov vpisala kot prva slovenska zmagovalka tekme za svetovni pokal na srednji napravi pod Rajhovko. »Malce sem odlašala s tem dnevom, zdaj dobivam tudi cmok v grlu,« je dala naša dolgoletna reprezentantka uvodoma jasno vedeti, da ji ob tekmovalnem slovesu od športa, s katerim se je ukvarjala poltretje desetletje, ni lahko pri srcu.

    Svoje edine zmage v svetovnem pokalu, ki jo je pred skoraj natanko desetimi leti slavila na Ljubnem, se še dobro spominja – kot da bi jo dosegla včeraj. »Vsi smo si želeli teh stopničk, ki smo jih potihem tudi pričakovali, ker sem bila od začetka tiste sezone v dobri formi. No, na to, da bom kar zmagala, pa takrat vseeno nisem pomislila. Na koncu sem s tistih tekem odnesla prvo in drugo mesto, tako da lahko rečem, da je bil to najboljši in najlepši vikend v moji karieri, ki ga nikoli ne bom pozabila,« je svoj največji uspeh podoživela Vtičeva ...

