Marsikaj se je naučil od svojega brata Petra, nekaj tudi v operi

Domen Prevc je tudi v Willingenu, zadnji postaji svetovnega pokala v smučarskih skokih pred 25. zimskimi olimpijskimi igrami, ki se bodo v petek začele v Italiji, poskrbel, da se je govorilo o njem. Slovenski šampion je namreč na sobotni tekmi v obeh serijah (146,5 m in 155 m) poletel najdlje, dvakrat najbolje pa tudi danes (147 m in 152 m) ter slavil novi prepričljivi zmagi v svetovnem pokalu.

V skakalnih krogih je še posebej odmeval njegov sobotni finalni polet, s katerim je pred 22.000 gledalci le za pol metra zgrešil rekord velike naprave Mühlenkopfschanze, ki ga je predlani dosegel Norvežan Johann Andre Forfang (155,5 m). Po pristanku z velike višine, po katerem ga je potegnilo močno nazaj na zadnjico (nekateri so celo menili, da se je z njo dotaknil tal), se je »Domenator« z globokim priklonom zahvalil številnim ljubiteljem skokov za glasno spodbujanje, Horst Nilgen, medijski koordinator za skoke pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), pa mu je čestital za nov nepozaben šov.