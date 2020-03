Marsikomu je vendarle dokazal, da sodi v svetovni vrh (VIDEO)

Poljak Kamil Stoch je slavil že 36. zmago v svetovnem pokalu.

Žiga Jelar se je včeraj prvič povzpel na zmagovalni oder.

Med skakalkami je bila najboljša Slovenka Ema Klinec (5.).



Nekaj najlepšega, kar lahko doživiš

Kraft ima 140 točk naskoka pred Geigerjem

Rezultati moške tekme v Lillehammerju (HS-140): 1. Stoch (Pol) 264,3 (131.5, 139.5), 2. Jelar 259,0 (132, 137), 3. Zajc (oba Slo) 257,6 (139, 130.5), 4. R. Kobajaši (Jap) 253,6 (134.5, 131.5), 5. P. Prevc (Slo) 250,6 (129.5, 134), 17. Kraft (Avs) 230,6 (121.5, 133), 19. Geiger (Nem) 228,4 (122, 131.5), 20. Semenič 226,9 (121.5, 130), 23. Lanišek 223,3 (123, 127.5), 37. D. Prevc (vsi Slo) 92,7 (115.5).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (27/29): 1. Kraft (Avs) 1659, 2. Geiger (Nem) 1519, 3. R. Kobajaši 1178, 4. Kubacki (Pol) 1169, 5. Stoch 1031, 8. P. Prevc 789, 14. Zajc 544, 15. Lanišek 543, 19. D. Prevc 361, 28. Jelar 200, 33. C. Prevc 112, 37. Semenič 60, 40. Justin 52, 49. Tepeš 21, 69. Bartol 3.

Turneja Raw Air: 1. Stoch 1028,8, 2. Lindvik 1028,1, 3. Jelar 1019,1, 8. P. Prevc 996,1, 9. Zajc 986,6, 11. Lanišek 970,6, 37. Semenič 434,1, 38. D. Prevc 410,7.



Ema in Nika med deseterico

Maren Lundby beži že za 65 točk

Rezultati ženske tekme v Lillehammerju (HS-140): 1. Lundby 262,3 (134, 124), 2. Opseth (obe Nor) 261,6 (138.5, 134) 3. Hölzl 255,1 (136, 122.5), 4. Pinkelnig (obe Avs) 245,7 (131, 128), 5. Klinec 237,3 (130.5, 123.5), 9. Križnar 197,3 (111, 127), 11. Rogelj 171,9 (108.5, 114.5), 24. Komar 121,2 (104, 92), 29. Brecl (vse Slo) 90,4 (90, 84).

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (16/21): 1. Lundby 1220, 2. Hölzl 1155, 3. Pinkelnig 1029, 7. Križnar 497, 8. Klinec 496, 22. Rogelj 150, 27. Komar 95, 31. Bogataj 53, 39. Brecl 19, 50. Vtič 2.

Turneja Raw Air: 1. Lundby 824,2, 2. Opseth 780,2, 3. Pinkelnig 726,3, 7. Klinec 660,1, 8. Križnar 637,4, 24. Rogelj 455,7, 27. Komar 388,1, 33. Brecl 209,7.

Ljubljana – Slovenska skakalna pravljica se je nadaljevala tudi drugi dan prireditve za svetovni pokal v Lillehammerju. Le 24 ur po odmevni ponedeljkovi zmagista se namreč na oder za najboljše smučarske skakalce povzpela kar dva naša reprezentanta, potem ko sta z drugim in tretjim mestom navdušilainMlada slovenska tekmovalca je preskočil le poljski šampion(131,5 m in 139,5 m), ki je s tretjo zmago v sezoni in skupno 36., s katero je na četrtem mestu večne lestvice dohitel legendarnega Finca, prevzel tudi vodstvo v točkovanju norveške turneje Raw Air (surov zrak).Jelar (132 m in 137 m), ki je bil po uvodni seriji še deveti, se je z najboljšim dosežkom finala zavihtel tik pod vrh in si izbojeval svoje krstne stopničke med svetovno elito. Za trikratnim olimpijskim prvakom iz Zakopanov je zaostal za 5,3 točke.»Za mano je super dan! To je namreč moja prva uvrstitev na zmagovalni oder, na katerem se mi je s Timijem pridružil še moštveni kolega. To je nekaj najlepšega, kar lahko doživiš v karieri. Verjamem, da sem s tem marsikomu dokazal, da sodim v svetovni vrh,« je bil nasmejan 22-letni Besničan, čigar najboljša uvrstitev do včeraj je bila osmo mesto izpred treh tednov v Rasnovu. Odlično mu kaže tudi v seštevku »surovega zraka«, v katerem drži visoko tretje mesto, pri čemer ga od vodilnega Stocha loči manj kot kot deset točk (9,7).Jelarju je – kot že omenjeno – družbo na slovesni razglasitvi delal tretjeuvrščeni Zajc (139 m in 130,5 m), ki se mu je zaradi lepe prednosti kot vodilnemu po prvem »polčasu« nasmihala celo zmaga. Čeprav je v finalu izgubil dve mesti, je bil zadovoljen z doseženim. »Vesel sem, da sem po ne najboljših ponedeljkovih nastopih našel rešitev in izboljšal svoje skoke. Na srečo sem imel dovolj prednosti, da sem kljub manjšim napakam v finalu zadržal stopničke,« se je svoje četrte letošnje in skupno šeste uvrstitve med elitno trojico veselil 19-letni skakalec iz Hramš v občini Žalec.Vrhunsko pripravljenost je s petim mestom potrdil tudi Peter Prevc (129,5 m in 134 m). »Svoje nastope sem spet oddelal dobro, tako da grem lahko z dvignjeno glavo na naslednje prizorišče,« je bil dobro razpoložen tudi ponedeljkov zmagovalec.V drugo serijo sta se od šesterice Slovencev prebila tudi oba(20.) in(23.), medtem ko je bil(37.) znova prekratek za finale. Glavni trener naše skakalne vrste Gorazd Bertoncelj seveda ni skrival zadovoljstva. »To je bil čudovit dan za nas: na stopničkah imamo dva skakalca in tri med peterico. Brez besed sem,« je 43-letni Kranjčan potegnil črto pod drugo tekmo v Lillehammerju, od koder se je karavana že sinoči odpeljala proti Trondheimu, kjer bodo že danes (17.30) kvalifikacije za jutrišnjo tekmo (17.00).Žensko tekmo je dobila Norvežanka(134 m in 124 m), čeprav se je po prvotnem izračunu točk zmage že veselila njena rojakinja(138,5 m in 134 m). Od Slovenk se je sinoči s petim mestom najbolje odrezala(130,5 m in 123,5 m).»Glede na vse skupaj, predvsem skoke na treningih in v poskusnih serijah, sem s prikazanim na obeh tekmah v Lillehammerju zelo zadovoljna. Za kaj več bom morala narediti še več takih skokov, da bom dobila na samozavesti in bom tudi v zraku lahko popravljala,« je pojasnila 21-letna članica žirovske Alpine.Glede na bolečine, ki jih je še čutila zaradi ponedeljkovega padca, je odlično nastopila tudi(111 m in 127 m), za katero je bilo deveto mesto kakor zmaga. »Skakala sem z nekaj bolečinami v roki, a sem stisnila zobe in šla do konca. Poskusila sem narediti največ, kolikor sem lahko, in menim, da mi je uspelo,« je ocenila 20-letnica iz Delnic v Poljanski dolini.Le dve mesti za njo je pristala(108,5 m in 114,5 m), do točk pa sta se dokopali tudi(24.) in(29.). Že drevi (20.00) jih čakajo kvalifikacije v Trondheimu