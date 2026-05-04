Zimski športi

Mati čudežnega skakalnega dečka zagrozila s pravnimi ukrepi

Na Poljskem dvigujejo prah neizplačane nagrade za uspehe na februarskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo.
Mladi Kacper Tomasiak (desno) se je na olimpijskih igrah v Predazzu veselil treh kolajn. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Miha Šimnovec
4. 5. 2026 | 13:37
4. 5. 2026 | 13:55
2:44
A+A-

Poljski olimpijski komite se sooča z vse večjim pritiskom in možnostjo pravnih postopkov, potem ko športnikom še vedno ni izplačal nagrad za uspehe na februarskih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo. Šlo naj bi za približno 235.000 evrov premij, ki bi jih morali izplačati do 30. aprila, vendar tega roka niso spoštovali.

Prevc: Za nazaj zagotovo ne bom udrihal po njem; Peter? Nisem še rekel zadnje

V središču dogajanja se je znašel mladi poljski smučarski skakalec Kacper Tomasiak, ki je na OI v Predazzu zablestel s tremi kolajnami – dvema srebrnima in eno bronasto. Zanje bi moral prejeti blizu 130.000 evrov. Njegova mati Kinga Tomasiak je v poljskih medijih že napovedala možnost pravnih ukrepov. Kakor je poudarila, so se že posvetovali z odvetniki. »Po vrnitvi z dopusta bomo začeli konkretne postopke. Tega ne bomo pustili pri miru,« je zagrozila.

Ob tem je opozorila, da pravila jasno določajo odgovornost za izplačilo nagrad. »V predpisih je nedvoumno zapisano, da je za izplačila olimpijcem odgovoren nacionalni olimpijski komite. O podjetju Zondacrypto tam ni nobene omembe,« je dodala, pri čemer se je odzvala na neuradne razlage, da naj bi težave izvirale iz denarnih zapletov pokroviteljev. Med njimi je kot ena od glavnih podpornic poljskega olimpijskega komiteja tudi platforma za kriptovalute Zondacrypto, ki naj bi se soočala s finančnimi težavami. Za nameček je pred kratkim sodelovanje s komitejem nepričakovano prekinil še en pomemben partner, telekomunikacijsko podjetje Polkomtel.

Kacper Tomasiak je v minuli zimi dokazal, da je izjemno nadarjen skakalec. FOTO: Kacper Pempel/Reuters
Wasek se želi najprej pogovoriti z odgovornimi

Športniki takšnih pojasnil ne sprejemajo kot opravičilo. Po besedah Tomasiakove matere je Radoslaw Piesiewicz, predsednik poljskega olimpijskega komiteja, ob uspehih javno slavil dosežke skakalcev, zapleti pa so se pojavili šele, ko bi bilo treba  izpolniti obljube.

Po poročanju portala WP SportoweFakty naj bi zaradi neizplačanih nagrad ukrepal tudi Tomasiakov reprezentančni kolega Pawel Wasek, ki načrtuje pogovor z vodstvom komiteja. Spor tako dobiva širše razsežnosti in bi lahko dodatno omajal zaupanje športnikov v vodstvo poljskega olimpijskega sistema.

