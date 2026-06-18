Rakovcu nov mandat na čelu HZS, želja skupina na SP 2032

Na seji skupščine Hokejske zveze Slovenije je Matjaž Rakovec soglasno dobil novi štiriletni mandat na mestu predsednika. Kranjski župan je bil edini kandidat. Podpredsednika HZS sta Miha Butara (tudi podpredsednik lige ICEHL) in Gregor Goričar, predsednika Olimpije in Jesenic. Kot enega dolgoročnih ciljev je Rakovec, ki začenja peti mandat, poudaril željo po kandidaturi za elitno SP leta 2032.

Kot piše STA, je Rakovec v predstavitvi kandidature izpostavil predvsem dobro delovanje v preteklih mandatih, dobro hokejsko stroko v Sloveniji in sodelovanje, pa tudi to, da se sam kot predsednik ne vtika v strokovno delo. Med izzivi bodo tudi v prihodnje največji klubska tekmovanja, pa tudi infrastruktura. Na tem področju se sicer obeta pomembna pridobitev, nova dvorana v Kranju, na katero pa bo treba še nekaj let počakati.

Pri finančni plati je predsednik HZS pojasnil, da je imela zveza v lanskem letu 58.000 evrov dobička, skupnih prihodkov je bilo za 1,57 milijona evrov.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec je ponosen na vse selekcije. FOTO: Dejan Javornik

Kot so poudarili na skupščini, je seveda v ospredju letošnji odličen dosežek moške članske reprezentance, ki je prvič doslej med elitno konkurenco na svetu ostala tretje zaporedno leto . A kot je dejal generalni sekretar zveze, so zelo pomembni tudi dosežki mlajših selekcij U20 in U18 ter ženske reprezentance, saj so ti uspehi jamstvo za prihodnost slovenskega hokeja, čeprav lahko, kot je slikovito dejal, »bazo slovenskega hokeja spravimo na eno tablo, dosežki pa so enaki kot pri precej večjih zvezah.«

»Rezultati, ne samo članske ekipe, ampak tudi dvajsetice in osemnajstice, so pomagali, da so nam dali delegati vseh klubov še en mandat. Ta bo zelo odločilen za nadaljnji razvoj, naredili bomo vse, da za naslednji mandat leta 2032 dobimo tudi vsaj eno skupino SP,« je po seji dejal Rakovec.

»Dobiček bi bil večji, če ne bi pomagali klubom. Če bi vse to sešteli, lani je bila številka 800.000, letos je za 50.000 višja, bi imeli pozitiven društveni sklad, je pa vprašanje, koliko klubov bi še imeli v Sloveniji,« pa je med drugim o finančnem položaju zveze še dejal predsednik.