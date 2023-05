Med nosečnostjo je Therese Johaug doživela trd pristanek na realna tla

Norveška šampionka Therese Johaug, ki je v smučarskem teku osvojila pravzaprav vse, kar se je osvojiti dalo, pričakuje svojega prvega otroka. Z zaročencem Nilsom Jakobom Hoffom, nekdanjim vrhunskim veslačem, se že veselita bližnjega rojstva hčerkice, ki naj bi na svet prijokala v začetku junija.

V zadnjih intervjujih je priznala, da jo je med nosečnostjo marsikaj presenetilo. »Mislila sem, da bom šla lahko že dva dni po porodu teč, pa so me podučili, da bom še kakšen teden nosila posebno plenico. To je bil trd pristanek na realna tla,« je Johaugova v smehu zaupala, da se še ni povsem navadila na življenje brez trdih treningov.

»Moje telo se vede popolnoma drugače kot prej. To je frustrirajoče. Iz najboljše forme sem padla v najslabšo telesno pripravljenost v življenju,« je pojasnila 34-letna Norvežanka, ki si je na lanskih zimskih olimpijskih igrah v Pekingu pritekla kar tri posamične zlate lovorike. Za nameček je na Kitajskem prispevala še viden delež k zmagoslavju norveške štafete.

Ni še izključila možnosti vrnitve v tekaške smučine, pri čemer se spogleduje z nastopom na naslednjem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju leta 2025 v Trondheimu.