Med risi ni bilo prave energije, vikingi so bili boljši

Potem ko so slovenski hokejisti ob uvodni zmagi na svetovnem prvenstvui proti Češki zarisali mejnik, novega nato dan pozneje ni bilo: Norveška na največjih tekmovanjih – bodisi na svetovnih prvenstvih elitnega razreda bodisi na olimpijskih igrah – za rise ostaja nepremagljiva. Najbližje so ji bili v Pjongčangu 2018 (poraz po podaljšku z 1:2), tokrat v Fribourgu so se vikingi veselili zmage s 4:0. Pred slovensko reprezentanco je zdaj tekmovalno prost dan, naslednja preizkušnja jo čaka v torek zvečer (20.20) s Slovaško.

Edo Terglav, selektor Slovenije: »V primerjavi s prvo tekmo nam je precej stvari v igri manjkalo. Zataknilo se nam je že pri sodniških metih, dobili smo jih le tretjino in zato imeli plošček precej manj v svoji lasti kot tekmeci. Tu pa se igra začne. Res smo pa veliko energije na premieri porabili in to se nam je tokrat poznalo. Ponedeljek bo predvsem namenjen počitku, tistim, ki so igrali, bom do večera namenil proste ure, analizirali pa bomo pozneje nekatere zadeve in se poskusili kar najbolje pripraviti na naslednjo tekmo. Sicer pa jih imamo še pet, prvenstvo je naporno.«