Med smučarji manj denarja, cilji pa so visoki

Aleš Rogelj, novi vodja panoge alpsko smučanje pri SZS, potegnil prve poteze. Želja o skupnem trenerju naših deklet ostala neuresničena.

Pred vrati je koledarsko poletje, ki iz zornega kota vrhunskega športa ponuja več spektaklov – v teh dneh že nogometni mundial, v prihajajočih tednih denimo kolesarski Tour in teniško predstavo leta v Wimbledonu –. akterji zimskih panog pa so v pripravi na poolimpijsko sezono že zavihali rokave. Živahno je v teh dneh tudi na alpski veji Smučarske zveze Slovenije ... Smučarska panoga, ki bi ji glede prepoznavnosti in odmevnosti sredi osemdesetih prejšnjega stoletja lahko pripisovali tudi vidno vlogo na slovenski osamosvojitveni poti, je cvetela tudi pozneje v novi državi: denimo s prvimi tremi kolajnami na zimskih olimpijskih igrah in pozneje s številnimi zmagoslavji ter predvsem resnično pravljico na snegu Tine Maze, nepozabne olimpijske zmagovalke, svetovne prvakinje in lastnice ...