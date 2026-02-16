  • Delo mediji d.o.o.
Zimski športi

Medved bi bil rad še naprej trener finskih skakalcev

Prihodnost slovenskega trenerja, ki so ga zaradi incidenta z alkoholom izključili z zimskih olimpijskih iger v Italiji, je še negotova.
Igor Medved si želi še naprej voditi finske skakalce. FOTO: Roni Rekomaa/Lehtikuva
Igor Medved si želi še naprej voditi finske skakalce. FOTO: Roni Rekomaa/Lehtikuva
Miha Šimnovec
16. 2. 2026 | 18:32
2:01
Glavni trener finske reprezentance v smučarskih skokih Igor Medved, ki se je znašel v središču pozornosti, potem ko so ga odgovorni pri finskem olimpijskem komiteju zaradi incidenta z alkoholom v četrtek poslali domov z zimskih olimpijskih iger v Predazzu.

Po škandalu z alkoholom: prihodnost slovenskega trenerja pod velikim vprašajem

Medved je za finski medij Yle pojasnil, da je ostal v Italiji na smučarskem dopustu s svojo družino, ni pa na prizorišču olimpijskih iger. Kot je ponovil 44-letni Ljubljančan, je prišlo do napačne ocene ob praznovanju zlate slovenske kolajne, pri čemer je zaužil preveč alkohola na prazen želodec. Dogodek se je po njegovih besedah zgodil v torek po zmagi Slovenije na preizkušnji mešanih ekip, vendar ni želel podrobneje komentirati okoliščin svojega zgodnjega odhoda domov. V našem taboru poudarjajo, da Medveda tisti večer ni bilo na slovenski točki.

Odločitev o Igorjevi izključitvi z olimpijskih iger je sprejel vodja finske olimpijske reprezentance in direktor za vrhunski šport Janne Hänninen, pobuda pa je prišla od tamkajšnje smučarske zveze. Hänninen je pojasnil, da ni bil osebno priča dogodku in da se je odločil na podlagi poročila pristojnih v krovni organizaciji.

Medved si želi nadaljevati

Kot je še dejal Medved, si želi do konca izpolniti pogodbo, ki naj bi ga s finsko smučarsko zvezo vezala do leta 2028. »Seveda si želim nadaljevati kot glavni trener finske skakalne reprezentance. Vse je v rokah smučarske zveze. Če želijo, da pridem na pogovor v Helsinke, bom prišel,« je še dodal Medved.

Več iz teme

smučarski skokiIgor MedvedFinskaolimpijske igrePredazzoMilano Cortina 2026

