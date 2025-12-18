Megla, prekinitve in strah: Odermatt kljub kaosu do druge zmage

Švicarski smukači še naprej držijo primat na tekmah svetovnega pokala. Na drugem letošnjem smuku v Val Gardeni je bil zmagovalec isti kot na prvem v Beaver Creeku, svoje jubilejne, 50. zmage se je veselil Marco Odermatt. Vodilni v svetovnem pokalu je bil za 15 stotink sekunde hitrejši od rojaka Franja Von Allmena in 19 od Italijana Dominika Parisa.

Slovenski tekmovalci niso imeli svojega dneva, Miha Hrobat je zasedel 29. (+1,19), Nejc Naraločnik 44. mesto (+1,64), Martin Čater pa je imel dodatno smolo, pred njim je namreč padel Norvežan Fredrik Möller. Tudi zaradi tega je vozil nekoliko rezervirano, tudi on je bil zadnji, ko je prišel v cilj, na koncu pa je zasedel 56. mesto (2,56).

»Konstantno sem izgubljal od starta do cilja«

»Pogledal sem si odseke, konstantno sem izgubljal od starta do cilja, kamelje grbine so bile kar dobre, nekaj časa sem si priboril nazaj, a smo vsi precej skupaj, tako da je res vsaka malenkost štela. Danes ponoči bo hladneje, podlaga se bo spremenila, malo bo zmrznilo. Najbrž bo čisto drugačna tekma, upam, da bo šlo meni bolje,« je dejal Hrobat. Naraločnik je bil spet zelo hiter v zgornjem delu, v tehnično zahtevnejšem delu pa je izgubljal preveč in je s startno številko 21 v cilj prišel kot zadnji. »Do grbin je bilo v redu, predvsem pri drugih pa linija ni bila dobra, zato nisem našel potrebne hitrosti za spodnji del. V razmerah pa ne bi iskal izgovorov,« s svojo vožnjo ni bil zadovoljen Naraločnik.

Miha Hrobat med vožnjo FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Tekmo so pripravili na skrajšani progi, zaradi megle se je tudi začela z zamudo, bila pa je tudi nekajkrat prekinjena. A številke 14, Odermatta, najhitrejšega na treningu, ki je v torek potekal na daljši, pravi progi, tudi spremenljive razmere niso motile. Še največjo skrb mu je povzročala daljša prekinitev po smučanju Naraločnika, ko se megla na delčku proge ni in ni hotela umakniti. Ker proge ni prevozilo 30 tekmovalcev, je grozila razveljavitev rezultatov, a se to vendarle ni zgodilo.

Tekmo so nadaljevali, proga pa je bila videti hitrejša kot pred prekinitvijo. A švicarskega zvezdnika nihče ni prehitel, tako da se je lahko na svojem 50. smuku kariere veselil druge zmage na smukih v Val Gardeni in šeste nasploh v tej disciplini. V petek bo v Val Gardeni superveleslalom, v soboto pa še en smuk, če bo vreme dovoljevalo, na klasični progi.