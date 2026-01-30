Slovenija z minimalno prednostjo premagala Nemčijo, odličen skok Domna Prevca

V Willingenu se na zadnji postaji pred olimpijskimi igrami merijo smučarski skakalci in skakalke. Program je odprla mešana ekipna tekma, na kateri je Slovenija z izjemnima Niko in Domnom Prevcem prvi favorit tekme. Druga serija je bila zaradi močnega vetra odpovedana, naši skakalci pa so tako za pičlih šest desetink točke premagali nemško reprezentanco in tudi uradno vložili kandidaturo za branjenje zlate medalje iz OI v Pekingu.

Slovenska reprezentanca je nastopala v postavi Nika Vodan, Timi Zajc, Nika Prevc in Domen Prevc, prva serija pa je zavoljo močnega vetra potekala po polžje. To ni zmedlo Nike Vodan, ki je z izjemnimi 132 metri Slovenijo popeljala v vodstvo. Na drugem mestu je bila po prvem nastopu skakalk sicer Norveška, a je Johan Andre Forfang zatem storil veliko napako in posledično reprezentanco oddaljil od najboljših mest.

Drugi slovenski predstavnik Timi Zajc je v izjemno težkih vetrovnih razmerah pristal pri 118,5 m, s čimer je Slovenijo obdržal v vodstvu šestih točk, tokrat pred Nemci. Nika Prevc je v težkih razmerah storila napako, pristala je pri le 114,5 m, Slovenija pa je tako izgubila stik z Nemčijo, ki je imela po odličnem skoku Seline Freitag kar 24,4 točke prednosti. Našim se je na le nekaj točk zaostanka približala tudi Japonska z razpoloženo Nozomi Marujama.

Prvo serijo je z izjemnim skokom zaključil Domen Prevc, ki je v slabih razmerah pristal pri 128,5 m in našo ekipo vnovič popeljal na prvo mesto, saj je slabše skočil Nemec Philipp Raimund. Slovenija je tako zmagala s prednostjo pičlih šestih desetink točke prednosti pred Nemci in tako pokvarila domačo zabavo v Willingenu.

Prvo mešano ekipno tekmo v sezoni je sicer dobila Japonska, Slovenija pa bo v Predazzu na olimpijskih igrah branila zlato medaljo, ki so jo Urša Bogataj, Nika Vodan, Timi Zajc in Peter Prevc osvojili v Pekingu.