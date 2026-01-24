Mešana štafeta si je na Češkem povrnila samozavest

Slovenski biatlonci Lea Repinc, Polona Klemenčič, Anton Vidmar in Lovro Planko so tekmo svetovnega pokala mešanih štafet 4 x 6 km v češkem Novem Mestu končali na osmem mestu (+ 1:49,7). Zmagali so Italijani pred Francozi, tretji so bili domačini Čehi.

Gostiteljica olimpijskih iger Italija (10 zgrešenih strelov) je bila nepremagljiva po zaslugi vrnitve vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala Tommasa Giacomela.

Francozi (7), ki so vodili večji del tekmovanja, in domačini iz Češke (7) so končali na drugem oziroma tretjem mestu.

Giacomel je v zadnji menjavi v Novem Mestu zaostanek 14,8 sekunde za Francijo spremenil v zmago z 24,7 sekunde prednosti skupaj s sotekmovalci Dorotheo Wierer, Liso Vittozzi in Lukasom Hoferjem.

Michal Krčmar je navdušil domače navijače, saj je češko ekipo popeljal na tretje mesto pred ZDA.

Velesila Norveška se je morala zadovoljiti s šestim mestom z dvema kazenskima krogoma, a tako kot nekatere druge ekipe v Novem Mestu, ki je zadnja postaja svetovnega pokala pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu/Cortini, je imela precej okrnjeno postavo.

Tudi najboljša slovenska biatlonca nista nastopila. Anamarija Lampič je nastop odpovedala zaradi bolezni, Jakov Fak pa še okreva po težavah z zdravjem.

V nedeljo sledi še skupinski start. Postojanka v Novem Mestu je zadnja svetovnega pokala pred zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu/Cortini naslednji mesec.