Meta Hrovat si je šotor postavila kar v jedilnici

Ljubljana – Vrhunski slovenski alpski smučarki Meta Hrovat in Ilka Štuhec sta bili na Kaninu v vlogi znanilk zapoznele smučarske pomladi. Po dvomesečnem premoru zaradi novega koronavirusa sta si spet nataknili smuči in se spustili po naravnem snegu.



»Rada bi se zahvalila, da smo dobile to možnost za smučanje. Podlaga je bila sicer nekoliko mehka. Noč je bila topla. Ker ni bilo jasne noči, iz snega ni potegnilo vlage. A prvi dan po dveh mesecih brez smuči na nogah, če odmislim turne, je bil izvrsten za takšen uvajalni trening,« je bila vrnitve na sneg vesela Meta Hrovat.



Ker že lani po koncu sezone zaradi poškodbe ni smučala več kot dva meseca, je letos želela izkoristiti pomlad. »Žal se je zgodilo, kar se je, upam, da bomo čim bolj izkoristili dane razmere,« je povedala 22-letna Gorenjka, ki je doma na drugi strani Vršiča v Podkorenu.



Na Kaninu biva kar v jedilnici restavracije: »Trenirati začnemo že 5.30. Ker bi bilo praktično nemogoče tako zgodaj vstati, da bi se nato z dolgo gondolo vozili zjutraj tako zgodaj navzgor, smo se odločili, da spimo tukaj. Gre za nekaj, kar je treba izkoristiti, ker se nam je ponudila ta priložnost. In jaz sem si postavila šotor v jedilnici. Moram reči, da je zelo udoben, notri je toplo in v bistvu se imam zelo v redu.«

Vsak se bo moral znajti po svoje

»Treningi so namenjeni predvsem izboljšanju tehnike smučanja in pridobivanju občutkov. Veliko smo se pogovarjali o napakah, ki sem jih delala v prejšnjih sezonah, sploh v minuli. Zdaj je najboljši čas za odpravljanje napak. Gradili bomo postopoma iz dneva v dan,« je pojasnila Hrovatova.



Prav na Kaninu še ni trenirala. »Vadili pa smo že na italijanski strani. Za zdaj imam le pohvale. Z vsemi vozniki teptalnikov in drugimi člani Sončnega Kanina se zelo dobro razumem, tu vlada pozitivna klima in v bistvu sem prijetno presenečena in tudi navdušena nad vsemi zaposlenimi,« je pohvalila bovške gostitelje in glede priprav dejala, da se bo moral vsak znajti po svoje in z manj sredstvi narediti več.



Po prisilnem premoru zaradi novega koronavirusa je prve zavoje na Kaninu naredila tudi dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec. Kot je dejala, je bilo na snegu super. Zdaj se za dva dneva vrača domov v Maribor, v nedeljo pa se namerava vrniti na Kanin, kjer bo trenirala prihodnji teden.