Meta Hrovat za las ob zmagovalni oder

St. Moritz – Ni veliko manjkalo in slovenske smučarke bi dočakale prvo uvrstitev med najboljše tri v tej sezoni. Na paralelnem slalomu v St. Moritzu je namreč Meta Hrovat zasedla 4. mesto, kar je njen drugi dosežek kariere, ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin pa je zmagala Čehinja Petra Vlhova.



Meta Hrovat je bila že v kvalifikacijah naša najboljša, saj je dosegla peti čas, v izločilnih bojih pa je nato nanizala tri zmage in doživela dva poraza. Najprej je v šestnajstini finala premagala Švicarko Eleno Stoffel, v osmini finala je bila boljša od Švedinje Estelle Alphand in nato v četrtfinalu še od Norvežanke Nine Loeseth Haver. V polfinalu jo je nato ugnala kasnejša zmagovalka Vlhova, za 12 stotink sekunde pa je izgubila tudi dvoboj za 3. mesto z Avstrijko Franzisko Gritsch.



Ana Bucik je zasedla 8. mesto, potem ko je bila v izločilnih bojih boljša od Američanke Nine O'Brien in Nemke Lene Dürr, v četrtfinalu pa jo je ustavila Švedinja Anna Swenn Larsson. V boju za razvrstitev od 5. do 8. mesta je izgubila še z Italijanko Federico Brignone in Loeseth Haverjevo. Maruša Ferk je izgubila uvodni dvoboj šestnajstine finale z Nemko Christino Ackermann.



Odsotnost najboljše smučarke sveta Mikaele Shiffrin, ki se pripravlja na torkov veleslalom v Courchevelu, je za zmago izkoristila Petra Vlhova.