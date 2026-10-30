Smučarska zvezdnica presenetljivo končana kariero

Švicarska alpska smučarka Michelle Gisin naj bi se pri 32 letih poslovila od tekmovalnega smučanja. Dvakratna olimpijska prvakinja se že skoraj leto dni spopada s posledicami hudega padca na treningu smuka v St. Moritzu, kjer je decembra lani utrpela poškodbo križne vezi ter poškodbe zapestja, rame in vratnih vretenc. Po nesreči se je za las izognila tudi ohromelosti. Svojo odločitev naj bi uradno sporočila v torek na novinarski konferenci.

Gisinova je poleti še razmišljala o vrnitvi na tekmovanja. Med možnostmi je omenjala nastop na domačem svetovnem prvenstvu v Crans-Montani, vrnitev v sezoni 2027/28 ali dokončno slovo od tekmovalnega smučanja. Odločitev naj bi sprejela šele po ponovni vrnitvi na smuči, o njej pa naj bi bili že obveščeni tudi njeni najbližji sodelavci in predstavniki švicarske smučarske zveze.

Če se bodo informacije potrdile, bo 32-letnica sklenila izjemno uspešno kariero. Nastopila je na 291 tekmah svetovnega pokala, zbrala 22 uvrstitev na zmagovalni oder in dosegla dve zmagi.

Največje uspehe je dosegla na olimpijskih igrah, kjer je v letih 2018 in 2022 osvojila zlati kolajni v alpski kombinaciji, v Pekingu pa dodala še bron v superveleslalomu. Na svetovnih prvenstvih je bila v kombinaciji srebrna leta 2017 in bronasta leta 2021.

Morebitno slovo Gisinove bi pomenilo novo izgubo za švicarsko reprezentanco, ki je ostala tudi brez dolgoletne zvezdnice Lare Gut-Behrami. Dokončna potrditev odločitve je pričakovana v torek.