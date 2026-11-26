V Kontiolahtiju na Finskem se bo popoldne začela nova sezona svetovnega pokala v biatlonu. Na evropskem trgu najbolj gledan zimski šport prejšnjih olimpijskih iger ekstremno hitro raste v Franciji, na Švedskem in na Češkem, medtem ko je v Nemčiji in na Norveškem že nekaj časa povsem v vrhu. V Sloveniji je slika sicer drugačna, tudi zaradi rezultatov prednjačijo smučarski skoki, a val popularnosti biatlona bo slej ko prej prišel tudi k nam. Biatlon ima svojo mednarodno zvezo, IBU, ki je lahko zgled tudi Mednarodni smučarski zvezi (FIS), zlasti pri nagovarjanju občinstva prek družbenih omrežij. Po podatkih IBU so vsebine na njenih kanalih med igrami v Milanu in Cortini zbrale več kot 313 milijonov ogledov videoposnetkov, 116-krat toliko kot med igrami v Pekingu. Tudi Lovro Planko bi ...