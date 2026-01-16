  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Miha Hrobat še vedno v temi, Italijan presenetil Švicarje

    Začel se je tridnevni smučarski spektakel v Wengnu. Na domačem terenu velesile hitrih disciplin se veselijo Italijani. Miha Hrobat odstopil.
    Miha Hrobat je v zgornjem delu superveleslaloma prikazal nekaj hitrih zavojev, ki naposled niso bili pomembni, saj je zaradi napake tekmo končal predčasno. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Galerija
    Miha Hrobat je v zgornjem delu superveleslaloma prikazal nekaj hitrih zavojev, ki naposled niso bili pomembni, saj je zaradi napake tekmo končal predčasno. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Matic Rupnik
    16. 1. 2026 | 15:08
    A+A-

    Italijan Giovanni Franzoni je zmagovalec superveleslaloma na kultnem prizorišču v švicarskem Wengnu. S prednostjo 35 stotink sekunde je premagal Avstrijca Stefana Babinskyja, najboljši domačin pa je bil Franjo Von Allmen na tretjem mestu. Slovenski izkupiček je bil po vzoru dosedanjih tekem slab, Miha Hrobat je po napaki odstopil, Martin Čater pa je bil z velikim zaostankom daleč od točk svetovnega pokala. 

    image_alt
    Le še en mesec do tekme leta, čas je za zasuk

    Slovenca si več obetata od jutrišnjega smuka, nenazadnje so bili vzpodbudni tudi njuni rezultati na treningih, kjer sta se gibala okrog dvajseterice. Franzonijeva zmaga, Italijan se je na progo podal s štartno številko 1, niti ni bila tako zelo presenetljiva. Tretji je bil že na superveleslalomu v njemu domači Val Gardeni, v minulih dveh dneh pa je v Wengnu dobil oba treninga smuka.

    Italijani so tako dobili veliko upov pred domačimi olimpijskimi igrami, kjer bo Franzoni v Bormiu eden glavnih kandidatov za kolajne. Njegovi reprezentančni kolegi Dominik Paris, Guglielmo Bosca in Marco Abbruzzese so odstopili. 

    Glede na prevlado v minulih sezonah je tretje mesto na domačem superveleslalomu v Wengnu nedvomno razočaranje za Švicarje. Popravni izpit jih čaka na jutrišnjem smuku. FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp
    Glede na prevlado v minulih sezonah je tretje mesto na domačem superveleslalomu v Wengnu nedvomno razočaranje za Švicarje. Popravni izpit jih čaka na jutrišnjem smuku. FOTO: Dimitar Dilkoff/Afp

    Švicarji danes v boju za zmago niso bili dovolj prepričljivi. Po napaki ob predirektnem vstopu v Kernenov S je Marco Odermatt v cilj prišel z zaostankom dobre pol sekunde in končal na četrtem mestu. Miha Hrobat tekme sploh ni začel slabo, bil je v boju za desetrico, a tudi on je napako naredil na istem delu kot Odermatt.

    Nato mu je v tretjem sektorju zarobilo smučko in skoraj je pristal na tleh. Uspelo se mu je rešiti, a zamudil je nekaj zavojev in naposled zavil s proge. Martin Čater v nobenem sektorju ni bil konkurenčen najboljšim in je končal le pred dvema uvrščenima tekmovalcema iz Lihtenštajna ter Estonije. 

    alpsko smučanjeMiha HrobatMartin ČaterWengenMarco OdermattsuperveleslalomDominik Parissmuksvetovni pokal

