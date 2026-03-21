Zimski športi

Miha Hrobat na zadnjem smuku do izida sezone, zmagovalec Paris

Mali kristalni globus za zmago v posebnem smukaškem seštevku je že pred finalom osvojil Švicar Marco Odermatt, ki je v Kvitfjellu končal kot sedmi.
Hrobat je s številko 1 na startu najbolje, kar je lahko, izkoristil pogoje. FOTO: Geir Olsen/Afp
Hrobat je s številko 1 na startu najbolje, kar je lahko, izkoristil pogoje. FOTO: Geir Olsen/Afp
L. Š.
21. 3. 2026 | 13:03
21. 3. 2026 | 13:09
2:39
Dominik Paris je zmagovalec zadnjega, devetega smuka sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev v Kvitfjellu. Italijan je pri 36 letih prišel do karierne 25. zmage, 20. na smukih in prve to zimo. Slovenec Miha Hrobat je najboljši smuk odpeljal ravno na finalnem dejanju smukaške sezone na Norveškem. Z zaostankom 86 stotink sekunde je bil peti.

Niki Prevc se je po odlični prvi seriji v finalu popolnoma zalomilo

Kranjčan je s številko 1 na startu najbolje, kar je lahko, izkoristil pogoje in bil dolgo časa na mestu vodilnega. Od tretjega mesta pa ga je na koncu ločilo 26 stotink sekunde.

Kot prvi ga je s številko 9 prehitel Švicar Alexis Monney (+0,66) ter Slovenca za dve desetinki potisnil na drugo mesto. Hrobata sta v nadaljevanju prehitela še Avstrijec Vincent Kriechmayr (+0,60) in olimpijski prvak iz Švice Franjo von Allmen, ki je za Parisom zaostal 19 stotink sekunde.

Paris je najboljšo vožnjo prikazal kot 13. na startu. V Kvitfjellu je osvojil rekordno peto smukaško zmago, s sedmimi zmagami na tem prizorišču pa se je izenačil z nekdanjim norveškim asom Kjetilo Jansrudom.

Na sklepnih tekmah sezone ima pravico do nastopa 25. najboljših smučarjev sezone v posamezni disciplini. Hrobat si je finalni nastop prislužil kot 20. v seštevku discipline, sezono pa bo končal šest mest višje na razpredelnici kot 14. (151 točk).

Kot 25. v seštevku je nastopil Martin Čater (+1,86), ki je za konec sezone vpisal 19. mesto. Kar ni bilo dovolj za točke, te na finalu sezone osvoji najboljših 15 na tekmi, in ne najboljših 30.

Mali kristalni globus za zmago v posebnem smukaškem seštevku je tretjo sezono zapovrstjo osvojil Švicar Marco Odermatt. Na fotografiji v Kranjski Gori. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters
Mali kristalni globus za zmago v posebnem smukaškem seštevku je tretjo sezono zapovrstjo osvojil Švicar Marco Odermatt. Na fotografiji v Kranjski Gori. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Mali kristalni globus za zmago v posebnem smukaškem seštevku, tretjo sezono zapovrstjo, je že pred finalom osvojil Švicar Marco Odermatt, ki je v Kvitfjellu končal kot sedmi (+0,92). Odermatt bo na Norveškem prejel tudi veliki kristalni globus, petega zapovrstjo, za zmago v skupnem seštevku zime.

Odermatt je na devetih smukih osvojil 706 točk. V smukaškem seštevku zime je Švicar Franjo von Allmen drugi (-191), Paris pa tretji (-265).

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Zimski športi
Anže Kopitar

S ponosom se bo ozrl na izjemnih dvajset let

Naš vodilni hokejski as preživlja zadnje mesece v NHL in Los Angelesu, od koder se bo poleti z družino vrnil v domovino.
Siniša Uroševič 21. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski tek

Olimpijski heroj brez konkurence, Švedinji zmaga, Američanki pa globus

Johannes Høsflot Klæbo in Linn Svahn sta bila najhitrejša na 10-kilometrski razdalji v klasičnem koraku svetovnega pokala smučarskih tekačev v Lake Placidu
20. 3. 2026 | 22:25
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Hokej

Nikdar v novejši dobi nismo imeli takšnega vpisa v hokejske šole

Dejan Kontrec, generalni sekretar HZS in nekdanji dolgoletni reprezentant, o podvigu Olimpije v ICEHL in utripu na ledu.
Siniša Uroševič 20. 3. 2026 | 18:34
Preberite več
Tuji
Novice  |  Svet
Globalno

Ameriška hegemonija se ruši pred našimi očmi, moč ZDA se sesuva

Osem desetletij je bil sistem zavezništva strateška prednost in pomembnejši od surove vojaške moči. ZDA noben tekmec ni bil kos.
Project Syndicate 20. 3. 2026 | 11:30
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski poleti

Nika Vodan si je v Vikersundu uresničila veliko željo: preletela je svojega moža

V kvalifikacijah za jutrišnjo tekmo smučarskih skakalk za svetovni pokal na norveški »pošasti« so bile najboljše tri Norvežanke.
Miha Šimnovec 20. 3. 2026 | 09:33
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Afera Black Cube

Janša: Tajno snemanje se preganja z zasebno tožbo, ne s policijo

Direktor Sove Joško Kadivnik je Svetu za nacionalno varnost danes predstavil dokaze o obisku predstavnikov podjetja Black Cube na sedežu SDS.
20. 3. 2026 | 16:28
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Nova ovadba

Žugelj odnašal dokumentacijo, označeno s 'tajno', in jo prenašal čez mejo

Ovadba trdi, da so uslužbenci urada za preprečevanje pranja denarja zavestno ravnali v nasprotju z zakoni in varovanjem osebnih podatkov.
Tomica Šuljić 20. 3. 2026 | 09:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Obratovalni zastoji

S preprečevanjem zastojev do velikih prihrankov

Tehnologije že precej pripomorejo k pravočasnemu prepoznavanju kritične obrambne opreme. Trend je napovedno vzdrževanje.
Milka Bizovičar 21. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Mobilne tehnologije

V pričakovanju naslednjega preboja

Pomembno se je zavedati, da umetna inteligenca postaja infrastruktura, brez katere ne bo ničesar več.
Miran Varga 20. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več

Šport  |  Tenis
Tehnologija prodira

V Wimbldonu še bolj razširjena teniška različica VAR

Tehnologija video pregledov oziroma omogočanja pregleda spornih situacij z video posnetki bo na letošnjem velikem slamu na voljo na šestih igriščih.
21. 3. 2026 | 15:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Velik uspeh UKC Ljubljana: v istem dnevu izvedli dve presaditvi pljuč

Gre za izjemen logistični, organizacijski in strokovni dosežek na svetovni ravni, poudarjajo v Centru za transplantacijsko dejavnost. Pacienta okrevata dobro.
Staš Ivanc 21. 3. 2026 | 15:21
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Po 19 letih se poslavlja

Ilka Štuhec zadnji smuk v karieri končala na 17. mestu

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.
21. 3. 2026 | 14:14
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Gorska nesreča

Pri sestopu z Begunjske Vrtače omahnil v smrt

S helikopterjem Letalske policijske enote so pokojnika prepeljali v dolino.
21. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Cene goriv

Vlada od Petrola zahteva pojasnila

Pri nas goriv dovolj. Na vladi bo na to temo, kot so napovedali, še več sestankov.
21. 3. 2026 | 13:38
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Po 19 letih se poslavlja

Ilka Štuhec zadnji smuk v karieri končala na 17. mestu

Petintridesetletna Mariborčanka bo zadnjo tekmo v aktivni karieri odpeljala v nedeljo na finalnem superveleslalomu zime na Norveškem.
21. 3. 2026 | 14:14
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Gorska nesreča

Pri sestopu z Begunjske Vrtače omahnil v smrt

S helikopterjem Letalske policijske enote so pokojnika prepeljali v dolino.
21. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Cene goriv

Vlada od Petrola zahteva pojasnila

Pri nas goriv dovolj. Na vladi bo na to temo, kot so napovedali, še več sestankov.
21. 3. 2026 | 13:38
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
Preberite več

