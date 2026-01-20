  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Miha Hrobat napovedal boljše čase, Italija ima novega junaka

    Pred alpskimi smučarji je najbolj legendaren konec tedna v koledarju. V Kitzbühelu je program odprl trening moškega smuka. Miha Hrobat je nastopil zelo dobro.
    Miha Hrobat je bil na treningu osmi. Morda bodo iz njega dobre občutke iztisnile prav najtežje proge v svetovnem pokalu. Veseli dejstvo, da si ta naziv ob Streifu zasluži tudi proga Stelvio v Bormiu. FOTO: Joe Klamar/AFP
    Miha Hrobat je bil na treningu osmi. Morda bodo iz njega dobre občutke iztisnile prav najtežje proge v svetovnem pokalu. Veseli dejstvo, da si ta naziv ob Streifu zasluži tudi proga Stelvio v Bormiu. FOTO: Joe Klamar/AFP
    M. Ru., STA
    20. 1. 2026 | 15:24
    20. 1. 2026 | 15:32
    Alpski smučarji so opravili prvi preizkus proge pred sobotnim smukom za svetovni pokal na ikonični progi Streif v Kitzbühelu. Obetaven trening je uspel najboljšemu slovenskemu smukaču. Miha Hrobat je z zaostankom 70 stotink sekunde vpisal osmi najhitrejši čas treninga.

    Odermatt slavi na spektaklu v Wengnu, od Hrobata boljši tudi Čater

    Na vrhu razpredelnice sta Italijana. Giovanni Franzoni (1:52,87) je za prvo mesto treninga za 11 stotink sekunde ugnal rojaka Christofa Innerhoferja. Tretji čas treninga je pripadel Francozu, Maxence Muzaton je zaostal 39 stotink sekunde. Spomnimo, Franzoni je izjemno tekmoval že konec leta v Val Gardeni, kjer je na superveleslalomu prišel do svojih prvih stopničk. 

    Minuli teden je bil mladi Italijan glavno ime tekem na slovitem prizorišču v Wengnu, kjer je napjrej v superveleslalomu premagal prav vse, na smuku pa se je z relativno visoko štartno številko povzpel na tretje mesto. Za nameček je v Švici dobil tudi oba treninga, dobre občutke pa je prenesel tudi v Kitzbühel. 

    Giovanni Franzoni letos tekmuje izjemno. FOTO: Lisi Niesner/Reuters
    Giovanni Franzoni letos tekmuje izjemno. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

    Kot kaže bo prav Franzoni najmočnejše italijansko orožje na prihajajočih olimpijskih igrah v Bormiu. Dobro formo ob manjši krizi Dominika Parisa v hitrih disciplinah prikazujeta tudi izkušena Christof Innerhofer in Mattia Casse. 

    Hrobat, ki se je konec leta odločil za novega serviserja, skuša pred olimpijskimi igrami v Bormiu ujeti občutke, ki so ga krasili v minuli sezoni, ko je bil trikrat na odru za zmagovalce, dvakrat tretji na smukih. Sezona 2025/26 se ne odvija po željah 30-letnega Kranjčana. Najbližje petnajsterici je bil na uvodnem smuku sezone v Beaver Creeku s 16. mestom. Konec tedna bo tekmoval tudi Martin Čater, ki je v Wengnu z 18. mestom dosegel rezultat sezone. 

    Marco Odermatt na legendarnem štartu proge Streif. FOTO: Johann Groder/AFP
    Marco Odermatt na legendarnem štartu proge Streif. FOTO: Johann Groder/AFP

    Lani je bil na superveleslalomu na verjetno najbolj legendarnem prizorišču tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju 18., naslednji dan pa je s petim mestom postavil drugi najboljši slovenski dosežek na smukih Kitzbühelu, po Andreju Špornu, ki je bil leta 2010 drugi.

    Avstrijski program tekmovanja na progi Streif, ki velja za enega vrhuncev sezone, vključuje še dva dni treninga. Tekmovanja na Petelinjem grebenu za pokal Hahnenkamm bo v petek odprl superveleslalom, nato sledi smuk, konec tedna na Tirolskem bo sklenil še slalom v nedeljo.

    Lani je superveleslalom na Streifu dobil Švicar Marco Odermatt, Kanadčan James Crawford je zmagal na smuku, Francoz Clement Noel pa je dobil slalom na klasični progi Ganslern.

