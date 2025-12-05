Miha Hrobat se na zahtevni progi ni znašel, zmaga v Avstrijo

Miha Hrobat je na superveleslalomu v Beaver Creeku nekoliko razočaral, saj zavoljo velike napake ni končal med najboljšimi. Z nekaj sreče zaradi odpovedi tekme po 31 tekmovalcih je bil 24. Zmage se je naposled razveselil Avstrijec Vincent Kriechmayer, ki je nastopil vrhunsko in povsem demantiral tekmece. Drugi je bil Norvežan Fredrik Moeller, tretji pa še en Avstrijec Rafael Haaser.

Po tem, ko so organizatorji tekmo sprva prestavili, je bila ta vmes dlje časa prekinjena, saj je zelo grdo padel Švicar Franjo von Allmen. Eden najboljših smukačev lanske sezone, ki je padel na istem mestu kot včeraj Rok Ažnoh, jo je na srečo odnesel brez vidnih poškodb, do cilja je prismučal sam.

Po dvajsetminutni prekinitvi se je tekma nadaljevala, a vsi fantje, ki so se na progo podali po štartni številki 15, niso imeli nikakršnih možnosti za višji rezultat. Mednje je spadal tudi Slovenec Miha Hrobat, ki nikakor ni ujel pravih občutkov, zaradi napake v zgornjem delu je bilo tako hitro jasno, da Kranjčan v normalnih pogojih ne bi končal med dobitniki točk. Spodaj je sicer nekoliko pospešil, a napake so mu vzele preveč časa.

Vincent Kriechmayr se je na zahtevni progi ptic roparic znašel najbolje. FOTO: Christian Petersen/AFP

Po štartni številki 24, ko je ciljno črto prečkal Čeh Jan Zabystran, je sledila nova dolga prekinitev. Na progi je močno pihalo, suh zrak na visoki nadmorski višini je okrog raznašal novozapadli sneg in zdelo se je, da organizatorji prav dolgo ne bodo vztrajali z organizacijo nevarne tekme.

A vendarle so vodilni v cilj spravili trideset tekmovalcev, kar je pomenilo, da so rezultati v vsakem primeru obveljali. Po nastopu enaintridesetega Loica Meillarda so se vendarle odločili, da potegnejo črto pod nevarno preizkušnjo na progi ptic roparic. Kriechmayer je tako dosegel svojo trinajsto zmago v svetovnem pokalu, Hrobat pa je bil z nekaj sreče po veliki napaki 24.