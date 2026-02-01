Miha Hrobat se ni zbližal s progo v Crans Montani

Po sobotni zmagi v ženski konkurenci je dan pozneje v švicarski Crans Montani domača nacija zmagala tudi v moški. Ni ponovila trojne zmage iz lanske sezone, zmagovalec pa je bil vendarle isti. Svetovni prvak Franjo Von Allmen je prepričljivo premagal vso konkurenco in se veselil pete zmage v karieri, druge smukaške v sezoni in četrte nasploh.

Von Allmen je bil na tehnično precej nezahtevni progi razred zase. Pri vseh vmesnih časih je bil v zelenem, na koncu pa je imel 65 stotink sekunde prednosti pred italijanskim veteranom Dominikom Parisom, ki še naprej neuspešno lovi svojo jubilejno 20. smukaško zmago v svetovnem pokalu. Tretje mesto je zasedel Američan Ryan Cochran-Siegle, ki je zaostal 70 stotink.

Vodilni v smukaškem in skupnem seštevku svetovnega pokala, še en Švicar Marco Odermatt, zmagovalec treh smukov v sezoni – Italijan Giovanni Franzoni je edini v sezoni z zmago nad Švicarji, se je moral na progi, ki mu ni ustrezala, zadovoljiti s četrtim mestom, a je kljub najslabši smukaški uvrstitvi v sezoni še vedno obdržal zanesljivo vodstvo v obeh razvrstitvah. V smuku ima pred Von Allmenom 115 točk prednosti, Paris na tretjem mestu pa zaostaja že 214 točk. V skupni razvrstitvi Brazilec Lucas Pinheiro Braathen za njim zaostaja 587 točk.

Miha Hrobat ni smučal tako, kot je želel. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Miha Hrobat je bil med tistimi, ki jim proga v Crans Montani, kjer bo naslednje leto svetovno prvenstvo, ni bila po okusu. Z majhno napako v srednjem delu je na koncu zasedel 26. mesto, za zmagovalcem je zaostal sekundo in 94 stotink. Martin Čater, njemu so manj zahtevne proge bolj všeč, je bil 28. (+2,05). Oba sta imela tudi sektorje, ki so obetali boljšo uvrstitev.

Po nastopih Slovencev je bila tekma za nekaj časa prekinjena zaradi padca Čilenca Henrika Von Appna.

To je bila zadnja tekma alpskih smučarjev pred olimpijskimi igrami, V Bormiu se bodo olimpijski smukaški treningi začeli že čez tri dni.