Miha Hrobat: Z veseljem sem podpisal novo pogodbo

Med akterji zimskih olimpijskih iger že nekaj časa traja nestrpno odštevanje do februarskega spektakla v Cortini d'Ampezzo ter drugih znanih severnoitalijanskih snežnih prizoriščih. Eno teh bo tudi Bormio, kjer bodo slovenski žarometi močno usmerjeni v 30-letnega Kranjčana Miho Hrobata. Potem ko se je v prejšnji zimi trikrat uvrstil na stopničke v svetovnem pokalu, se optimistično ozira k olimpijski zimi. Kako gleda na svoje sodelovanje med poletjem z Žanom Kranjcem? Kako zdaj na Hrobata gledajo ugledni Atomicovi opremljevalci? Kako in kje je preživel počitniške dni in s katero novo obliko rekreacije se je spoznaval sredi poletja?