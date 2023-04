»Mikaela, ali si se razšla z Aleksandrom?«

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin, ki premika meje na belih strminah, ima izjemno profesionalen odnos do športa. Toda ob uspehih se zna tudi sprostiti. O tem so se med februarskim svetovnim prvenstvom v Courchevelu oziroma Meribelu prepričali tudi gostje lokala La Folie Douce, v katerem je proslavila zlato lovoriko v veleslalomu ter srebrni kolajni v slalomu in superveleslalomu.

Minuli konec tedna si je dala duška na zabavi, ki jo je ob svojem 50. rojstnem dnevu pripravil njen menedžer Kilian Albrecht. »Kakšna zabava! Toliko prijetnih ljudi od vsepovsod, kar samo potrjuje, kako radi sodelujemo s teboj,« je Shiffrinova na družbenem omrežju instagram popihala na dušo nekdanjemu vrhunskemu avstrijskemu slalomistu, ki je med letoma 2006 in 2011 tekmoval za Bolgarijo.

Albrecht ji ni ostal dolžan. »Čudovito je delati s tabo in hvala za dolgoletno zaupanje,« ji je odvrnil 50-letni Avstrijec in se ji zahvalil, da si je vzela čas ter prišla na njegovo zabavo. Na njej je bilo med drugimi opaziti tudi Mikaelino mater Eileen, ni pa bilo njenega srčnega izbranca Aleksandra Aamodta Kildeja.

Zaradi tega jo je eden od zaskrbljenih navijačev naravnost vprašal: »Ali si se razšla z njim?« Ameriška šampionka, ki je letos po številu zmag za svetovni pokal (88) na vrhu večne lestvice prehitela legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka (86), ni dolgo odlašala z odgovorom: »Ne! Potem ko sva skupaj preizkušala smuči na Reiteralmu, je odpotoval naprej na trening v Kvitfjell ...«