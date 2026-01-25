  • Delo mediji d.o.o.
    Zimski športi

    Mikaela Shiffrin je imela svojo tekmo, slalomski globus je že njen

    Američanka je bila zmagovalka slaloma za svdetovni pokal v alpskem smučanju. Dosegla je že 71. zmago v karieri, sedmo v sezoni. Ana Bucik Jogan 19.
    Sedmo, skupno pa že 71. slalomsko zmago v svetovnem pokalu je dosegla Mikaela Shiffrin  FOTO: Michal Cizek/AFP
    Galerija
    Sedmo, skupno pa že 71. slalomsko zmago v svetovnem pokalu je dosegla Mikaela Shiffrin  FOTO: Michal Cizek/AFP
    Š. R., STA
    25. 1. 2026 | 14:00
    25. 1. 2026 | 14:08
    4:49
    A+A-

    Mikaela Shiffrin je zmagovalka zadnjega ženskega slaloma pred olimpijskimi igrami v Cortini d'Ampezzo. Američanka je bila najhitrejša v obeh vožnjah za sedmo slalomsko zmago to sezono in 71. slalomsko v karieri. Ob tem je že osvojila seštevek discipline. Slovenska finalistka Ana Bucik Jogan je v finalu pridobila devet mest za končno 19. mesto.

    Špindleruv mlyn na Češkem je gostil zadnji ženski slalomski test pred OI prihodnji mesec. Po prvi vožnji je premočno vodila slalomska kraljica Shiffrin. Ameriška smučarka je imela kar 1,26 sekunde prednosti pred drugouvrščeno Švicarko Wendy Holdener. Nemka Emma Aicher je na tretjem mestu zaostajala 1,47 sekunde.

    Shiffrin, ki je nastopila kot prva, je bila razred zase. Tudi v finalu ni naredila napake ter rutinirano z najboljšim časom na drugi progi prišla do karierne 108. zmage v svetovnem pokalu. To so bile njene 166. stopničke, karierne 97. na slalomih.

    Švicarka Camille Rast je v finalu napadla in pridobila tri mesta, a napad ni bil dovolj za kraljico. Na drugem mestu je zaostala 1,67 sekunde. Aicher je z zaostankom 2,18 dobila boj za tretje mesto, Holdener je končala kot peta (+2,35), pred jo je bila še za Avstrijka Katharina Truppe.

    Shiffrin vodi v slalomskem in skupnem seštevku zime ter je zmagala na sedmih od osmih slalomov za svetovni pokal alpskih smučark v tej sezoni.

    Po olimpijskem slalomu sta na sporedu le še dva slaloma v Areju in finalni v Lillehammerju, kar pomeni, da si je 30-letna Američanka že zagotovila zmago v seštevku discipline.

    Američanka bo konec sezone prejela deveti slalomski mali kristalni globus, ob tem se poteguje za šesti veliki kristalni globus za zmago v skupni razvrstitvi sezone svetovnega pokala.

    Švicarka Rast je na drugem mestu lestvice boj za slalomski globus že zapravila. Njen zaostanek za prvakinjo znaša prevelikih 288 točk, glede na to, da je na razpolago največ 200 točk.

    Shiffrin prepričljivo vodi tudi v skupnem seštevku zime. Ima 1133 točk, Rast 963. Švicarka v boju za veliki kristalni globus zaostaja 170 točk.

    Po zdravstvenih težavah je Ana Bucik Jogan lahko zadovoljna z nastopom v Špindleruvem mlynu. FOTO:  Borut Zivulovic Reuters
    Po zdravstvenih težavah je Ana Bucik Jogan lahko zadovoljna z nastopom v Špindleruvem mlynu. FOTO:  Borut Zivulovic Reuters

    Izkoristila je boljše razmere

    Na startu sta bili dve Slovenki. Bucik Jogan na prvi progi ni bila najbolj zanesljiva. Njen zaostanek je na prvi postavitvi slaloma znašal 3,60 sekunde, isti čas je dosegla Norvežanka Thea Louise Stjernesund. Obe pa sta še ujeli vstopnici za finalno vožnjo.

    Novogoričanka je v finalu izkoristila ugodnejše izhodišče ter pridobila devet mest. Po dveh zaporednih veleslalomskih ničlah je tako le prišla do novih točk za svetovni pokal. Njen zaostanek za najboljšo danes je znašal 4,92 sekunde.

    Bucik Jogan je 28. v seštevku discipline, kar pomeni, da bo na predzadnjem slalomu sezone v Areju lovila uvrstitev med 25 najboljših, ki se bodo merile na finalu sezone.

    »Za mano je kar težek teden, preživela sem ga bolj kot ne v postelji, tako da sem zadovoljna, da sem uspela tekmovati na obeh tekmah na Češkem. Žal je bilo včeraj premalo energije v mišicah, danes pa sem dala vse od sebe. Seveda ni bilo idealno, ampak nekako kar sem v tem trenutku zmogla in sem lahko zadovoljna,« je po tekmi sporočila Bucik Jogan, ki je zaradi bolezni izpustila odločilne štiri treninge pred odhodom na zadnja testa pred OI.

    Nika Tomšič ni ponovila smujčanja, ko se je v Flachau prvič zavihtela med dobitnice točke. Tekmo je končala na 41. mestu, z zaostankom 4,21 sekunde.

    Karavano pred odhodom na OI čaka še postanek v Crans Montani, kjer bosta na sporedu ženski tekmi v smuku in superveleslalomu z Ilko Štuhec na startu.

    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Velika vrnitev izkušene Italijanke, Ana Bucik Jogan zaradi bolezni brez moči

    Slovenska alpska smučarka Ana Bucik Jogan je na Veleslalomu na Kronplatzu ostala brez točk. Še četrta zmaga sezone za Avstrijko. Federica Brignone je nazaj.
    20. 1. 2026 | 15:07
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Slalom v Flachauu

    Mikaela Shiffrin se ne ustavlja, navdušili tudi Slovenki

    Na nočnem slalomu v Flachauu smo pospremili dvojno ameriško zmago. Prvič v karieri je do točk prišla Nika Tomšič.
    13. 1. 2026 | 21:57
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Jezna Mikaela Shiffrin udarila po Avstrijcih: To naj bi bil šov

    Ameriška smučarska zvezdnica zmagala tudi na slalomu za svetovni pokal v Semmeringu. Črn dan Slovenk na generalki za Kranjsko Goro.
    Miha Šimnovec 28. 12. 2025 | 20:56
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Dobri nameni

    Župan na svojo roko prenovil kapelico, obsojen na pogojno kazen

    Sodnica je Franciju Vovku izrekla leto in dva meseca pogojnega zapora s preizkusno dobo treh let.
    Gordana Stojiljković 22. 1. 2026 | 20:23
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kongres prihodnosti

    Kerry Kennedy: Donald Trump je popolna katastrofa za državo

    Teden dni v Čilu s hčerko Roberta F. Kennedyja: iz Punta Arenasa do Santiaga, kjer so se zbrali intelektualci in politiki na kongresu prihodnosti.
    Branko Soban 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Špindleruv Mlynslalomsvetovni pokalMikaela ShiffrinAna Bucik Jogan

    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Slovenski asi z Domnom Prevcem na čelu lovijo novo kolajno

    Naši smučarski skakalci na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu tudi na ekipni preizkušnji merijo visoko.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška

    Hrvati, če ste pametni, pošljite na Eurosong Slovenko!

    Pesem My Mind je igriva in zabavna, pod površjem pa skriva globljo zgodbo, o svoji pesmi meni Slovenka Zevin, ki se bo potegovala za zmago na Dori.
    25. 1. 2026 | 15:29
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Na obisku pri Gianniju Rijavcu

    Trije papeži, dalajlama in rolls-royce

    Gianni Rijavec, ki slavi okroglih 40 let glasbene kariere, nam je odprl vrata posestva na Trnovem pri Novi Gorici, v pogovoru pa razkril marsikaj zanimivega.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Padec temperatur

    Rumeno opozorilo Arsa: poledica, plazovi in močan veter

    Pristojni v delih severovzhodne Slovenije, predvsem na Koroškem, pozivajo prebivalce, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih.
    25. 1. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Robert Kranjec

    Z Robertom Kranjcem o dresih: kako goljufajo in zakaj je zdaj konec igranja

    Z Robertom Kranjcem, ki šiva drese za slovenske skakalce in skakalke, o pravilih, milimetrih, prekratkih nogah, odgovornosti in sekanju ovinkov.
    Grega Kališnik 25. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Na obisku pri Gianniju Rijavcu

    Trije papeži, dalajlama in rolls-royce

    Gianni Rijavec, ki slavi okroglih 40 let glasbene kariere, nam je odprl vrata posestva na Trnovem pri Novi Gorici, v pogovoru pa razkril marsikaj zanimivega.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Padec temperatur

    Rumeno opozorilo Arsa: poledica, plazovi in močan veter

    Pristojni v delih severovzhodne Slovenije, predvsem na Koroškem, pozivajo prebivalce, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih.
    25. 1. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Robert Kranjec

    Z Robertom Kranjcem o dresih: kako goljufajo in zakaj je zdaj konec igranja

    Z Robertom Kranjcem, ki šiva drese za slovenske skakalce in skakalke, o pravilih, milimetrih, prekratkih nogah, odgovornosti in sekanju ovinkov.
    Grega Kališnik 25. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
