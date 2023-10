Mikaela Shiffrin je tako neverjetna, da bo še naprej zmagovala

Slovita avstrijska smučarka Annemarie Moser-Pröll je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP izrazila prepričanje, da se ameriška zvezdnica belega cirkusa Mikaela Shiffrin ne bo ustavila pri 88 zmagah v svetovnem pokalu. »Neverjetno je, kar počne, in še naprej bo zmagovala,« je povedala za AFP.

Shiffrin je v pretekli sezoni dohitela in prehitela slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka. Njegovih 86 zmag ni več največji izkupiček v svetovnem pokalu.

Osemindvajsetletnica iz Kolorada je ta mejnik dosegla in presegla. Na obzorju je nov mejnik. Američanki manjka en veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku sezone svetovnega pokala, da bi izenačila ženski rekord Moser-Pröll s šestimi velikimi kristalnimi globusi. Avstrijski as Marcel Hirscher jih je do konca tekmovalne poti osvojil osem.

Uspeh Shiffrin in velika možnost, da bo presegla njen rekord ne moti Moser-Pröll, ki je blestela v sedemdesetih prejšnjega stoletja.

»Sem v takšnih letih, ko zame število globusov ne igra več nobene vloge,« je povedala Moser-Pröll, ki je bila okronana za najboljšo smučarko 20. stoletja.

»Shiffrin je prav takšen izjemen talent, kot sta bila zdaj že upokojena Marcel Hirscher ali Hermann Maier,« je prepričana 70-letnica, ki je kot Annemarie Pröll osvojila prve štiri naslove skupne zmagovalke, preden se je poročila.

Povedala je, da je težko primerjati statistiko zmag zdaj in prej, saj je v primerjavi z njenim časom na sodobnem tekmovalnem koledarju več tekem. Z 62 zmagami je tretja najuspešnejša ženska za Shiffrin in Lindsey Vonn (82).

Poleg tega se je smučanje popolnoma spremenilo z razvojem materiala, proge so bolje pripravljene.

»Smučarske vožnje smo pogosto začeli na klancih, po katerih se danes nihče ne bi spustil,« je povedala.

Mikaela Shiffrin bo še zmagovala. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Vsak dan s smučmi v šolo

Mlada Annemarie je odraščala s sedmimi brati in sestrami na kmetiji na nadmorski višini 1230 metrov, zato se je pozimi vsak dan s smučmi odpravila v šolo.

»Ko smo bili otroci, smo vedno spraševali, ali lahko gledamo televizijo, ko so prenašali tekme. Tako da smo že od otroštva imeli to navdušenje,« se je spominjala.

Pri 14 letih je nastopila na svoji prvi tekmi svetovnega pokala. Svoje prve zmagovalne stopničke je zasedla pri 15 letih. Še vedno je najmlajša, ki ji je to uspelo v smuku. Prvo zmago pa je dosegla leto kasneje, ko je imela le 16 let.

Ko se je po olimpijskih igrah v Lake Placidu leta 1980 dokončno upokojila, se je posvetila popolnoma novi karieri, kot kuharica v kavarni, ki sta jo z možem odprla leta 1976 v domači vasi Kleinarl. Weltcup-Cafe Annemarie je upravljala do leta 2008.

»Ljudje niso verjeli. Ko so vprašali: 'Kje je Annemarie?' in so jim povedali: 'V kleti je, v pekarni'. Ne, nihče ni verjel,« se nasmeje.

Sölden bo konec tedna gostil uvodni tekmi sezone 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na sobotnem ženskem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, tudi v nedeljo bodo na startu prve vožnje moškega veleslaloma trije Slovenci Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Rok Ažnoh.