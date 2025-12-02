Mikaela Shiffrin: kazen zaradi avtogramov

Ne preseneča, da je vodilna zvezdnica belih strmin Mikaela Shiffrin že od prvih dni zimske sezone, ta je povrh še olimpijska, v središču pozornosti smučarske javnosti. Doslej je v izjemni karieri zbrala skupno že 104 zmage, posebej imenitno pa se je v zadnjih dneh ob novih velikih predstavah na snegu počutila v domovini. Toda prav doma jo je, kot smo že poročali, doletela tudi kazen, in sicer v višini 1070 evrov. Kaznovali so jo pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), ker je prišla na Copper Mountainu večer pred tekmo na žrebanje štartnih številk z zamudo dveh minut.

»Tu sem doma in tu sem odraščala. Številni med gledalci na tekmi me poznajo še iz časov, ko sem bila dojenček,« je poudarila v obrazložitvi, čemu si je tokrat privoščila zamudo in nato dodala, da so jo na poti k prizorišču žrebanja ustavljali številni mimoidoči ter da je takrat – kar ji gre seveda glede na prepoznavnost verjeti – morala podeliti veliko avtogramov ter se skupaj z rojaki fotografirati.

Večina smučark iz karavane svetovnega pokala se je sicer iz ZDA že preselila v Kanado. Ob koncu tedna, v soboto in nedeljo, bosta namreč v Tremblantu dve veleslalomski tekmi.