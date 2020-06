FOTO:Mikaela Shiffrin navdušuje tudi s petjem (VIDEO)

Ljubljana – Nobena skrivnost ni, da so vrhunski športniki pogosto vsestransko nadarjeni. To velja tudi za ameriško smučarsko zvezdnico, ki v zadnjem obdobju navdušuje tudi s svojim glasbenim talentom.Zmagovalka 66 tekem za svetovni pokal, s katerimi na večni lestvici zaseda četrto mesto za Švedom(86), rojakinjo(82) in Avstrijcem(67), že več mesecev svoje sledilce na družbenih omrežjih razveseljuje s čustvenimi pesmimi. Pravzaprav ne mine teden, da ne bi prijela za kitaro in zapela.Eno od pesmi je 25-letna Američanka, ki se lahko pohvali tudi s tremi velikimi kristalnimi globusi (2016/17, 2017/18 in 2018/19) ter dvema naslovoma olimpijske prvakinje (slalomske iz Sočija '14 in veleslalomske iz Pjongčanga '18) in petimi zlatimi kolajnami s svetovnih prvenstev, posvetila vsem, ki se borijo proti koronavirusu.