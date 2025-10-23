Mikaela Shiffrin pred Söldnom: Sem med najhitrejšimi

Visoke cilje v olimpijski sezoni 2025/26 ima ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin. Vseeno po lanski hudi poškodbi previdno napoveduje vrnitev, a pričakuje, da bo boljša iz nastopa v nastop, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

»V sezono se ne podajam z občutkom, da sem trenutno med najhitrejšimi smučarkami,« je tri dni pred uvodom v sezono na ledeniku v Söldnu na spletni novinarski konferenci dejala smučarka, s 101 zmago v svetovnem pokalu tudi rekorderka.

Kot pravi, o zmagi v skupnem seštevku svetovnega pokala trenutno lahko le sanja, saj je tik pred sezono še vedno preveč nejasnosti. »Iz tekme v tekmo se moram izboljševati.«

Kljub težavam ob začetku sezone pa je bila tekmovalka po »čudovitem poletju« dobro razpoložena. »Bila sem na nekaj razburljivih potovanjih, zelo veliko časa sem preživela z Aleksom (norveški zaročenec Aleksander Aamodt Kilde op. STA). Malo sem bila na Norveškem, malo doma z družino."

Že maja meseca pa je presenetila tudi na televiziji. Shiffrin, ki obožuje nastope Taylor-Swift, je nastopila na ameriškem izboru pevskih talentov The Voice. »Srečala sem tudi Michaela Bubleja in Kelsea Ballerini ter z njima preživela nekaj časa,« je povedala športnica, ki je v oddaji pela pesem Anne Nalick Breathe (2 AM). Nastop v šovu je opisala kot trenutek v življenju, ko te mora nekdo uščipniti, da veš, da je vse res.

»Udeležila sem se tudi nekaterih pripravljalnih taborov,« je šaljivo začela Shiffrin razlago o svojih smučarskih obveznostih. Največ pozornosti je posvetila veleslalomu, kjer želi čim prej spet priti v stik s svetovnim vrhom, zaostanek pa je razumljiv.

Mikaela Shiffrin je srečna v bojemu zaročenca Aleksandra Aamodta Kildeja. FOTO: Instagram M. S.

Veliko napredek, a čaka jo še veliko dela

Forma še ni povsem taka, kot si jo želi. Lani se je grdo poškodovala na domačem veleslalomu 30. novembra v Killingtonu. Po več operacijah in zahtevnem okrevanju se je na smučišča vrnila na slalomu v Courchevelu, tik pred SP v avstrijskem Saalbach-Hinterglemmu.

V slalomu je ob koncu sezone že dokazala, da lahko užene vso konkurenco, v veleslalomu pa je bila daleč od najboljših. V Sestrieru je februarja ostala celo brez nastopa v drugi vožnji.

»Delala sem na obremenitvah, pa tudi na hitrosti in taktiki,« pa je pot vrnitve na poletnih treningih pojasnila Shiffrin. »Naredila sem velik napredek in zelo sem zadovoljna s trenutnim smučanje. Obenem pa seveda vidim, da me čaka še kar nekaj dela, da se vrnem v stabilno in udobno območje.«

Kot je povedala, je veliko vadila tudi na zdelanih progah s številnimi smučinami. Natančno ve, da je trenutno na veleslalomski lestvici zdrsnila na 31. mesto in jo vsaj v prvih vožnjah uvodnih tekem sezone čaka zahtevna podlaga.