MIkaela Shiffrin prvič o smrti očeta

Denver - Za izjemno ameriško alpsko smučarko Mikaelo Shiffrin je bilo tekmovalne zime 2019/20 hitro konec. Prekinila jo je v prvem tednu februarja, ko ji je v domačem Edwardsu v Coloradu preminil oče Jeff. Zanj je bil usodna nesreča v domači hiši, v bolnišnici so ga pozneje poskusili rešiti, toda bilo je prepozno. Takoj po tragediji se je dotlej vodilna smučarka ženske karavane v svetovnem pokalu odločila za umik iz tekmovalnih aren, pri priči se je iz Evrope vrnila v ZDA, za javnost pa zavila v molk.



Šele pred nekaj dnevi je med bivanjem doma v času koronavirusa, ki je v tej veliki državi onstran Atlantika terjal že 39.000 življenj, objavila nekaj posnetkov med igranjem na kitaro, zdaj pa je za TV postajo CNN prvič spregovorila tudi o tragičnem dogodku prvega februarskega tedna. "Moj oče? Na koncu to ni bil več on ... A nenehno sem ga čutila, nanj pogosto mislim, poskusim se s tem sprijazniti," je dejala 25-letnica, veleslalomska olimpijska prvakinja na zadnjih igrah pred dvema letoma v Pjongčangu, lani na Švedskem svetovna prvakinja v superveleslalomu in nazadnje udarna favoritinja te sezone v boju za veliki kristalni globus. Osvojila ga je Italijanka Federica Brignone. Američanka pa je tako izpustila konec tedna v Garmisch-Partenkirchnu, tekmi v Crans-Montani in La Thuileju, ni pa je bilo tudi med lisičkami v Kranjski Gori. Nameravala se je vrniti na načrtovano predzadnjo tekmo sezone v Åre (Šve), toda širitev koronavirusa je preprečila to prireditev, že prej pa finale zime v Cortini d'Ampezzo.



"Zdaj sem močno motivirana za štart nove sezone v Söldnu. Moj oče bi rad videl, da bi tam tekmovala, tudi jaz tako razmišljam. Ko bom v štartni hišici, bom razmišljala o njem," je še povedala.