Mikaela Shiffrin se ne ustavlja, navdušili tudi Slovenki

Američanka Mikaela Shiffrin je zmagovalka nočnega slaloma pod žarometi za svetovni pokal alpskih smučark v Flachauu v Avstriji. V finale sta se se uvrstili dve Slovenki. Ana Bucik Jogan je osvojila 15. mesto (+3,70), Nika Tomšič je s 23. mestom (+4,81) vpisala karierni preboj, osvojila je svoje prve točke v konkurenci svetovnega pokala.

Shiffrinova je vodila že po prvi vožnji drugega slaloma v letu 2026. V finalu pa dodala za novo šampionsko predstavo, ki jo je popeljala do 107. karierne zmage in 70. zmage v slalomu. To so bile njene že 164. stopničke v konkurenci svetovnega pokala, 96. na tekmah v slalomu.

»Nocoj je to bil zagotovo korak v pravo smer, smučala sem veliko boljše kot na prejšnjih tekmah, vseeno pa se še nisem spustila z verige in nisem tvegala vsega maksimalno. Za to so potrebni samozavest in dobre vožnje, tako da verjamem, da sem danes naredila en lep korak naprej proti temu,« je po tekmi dejala Bucik Joganova, ki jo je danes Olimpijski komite Slovenije uradno povabil v slovensko olimpijsko odpravo prihodnji mesec v Italiji.

Najboljše tri na slalomu v Flachauu: Paula Moltzan (2.), Mikaela Shiffrin (1.) in Katharina Truppe (3.). Foto Barbara Gindl/AFP

Najbolj vesela je bila 25-letna Mariborčanka Nika Tomšič, ki se je na svojem 20. startu v svetovnem pokalu, 15. na tekmah v slalomu med elito prvič uvrstila v drugo vožnjo in za nagrado osvojila svoje prve točke za svetovni pokal.

»Sem zadovoljna z rezultatom, prvič sem prišla do točk svetovnega pokala. Dolgo sem čakala na to. Smučanje je bilo že nekaj časa na dobri ravni, ampak nisem uspela tega prenesti na tekmo. Zdaj mi je končno uspelo. Drugi tek sem mogoče odpeljala malo bolj zadržano, je bilo mogoče malenkost nervoze na startu, ampak sem uspela pripeljati do cilja in sem zadovoljna,« je dejala Tomšičeva.

Specialistke za tehnični disciplini naslednja preizkušnja čaka 20. januarja z veleslalomom na Kronplatzu (Plan de Corones) v Italiji.