Mikaela Shiffrin se želi s pomočjo tekem približati preminulemu očetu

Ljubljana – Ameriška smučarska šampionka Mikaela Shiffrin, ki se je po tragični smrti očeta Jeffa pred mesecem dni umaknila iz »belega cirkusa«, se očitno vrača na tekme. Kakor je sporočila prek družbenega omrežja instagram, se namerava udeležiti preizkušenj za svetovni pokal v Åreju, kjer bodo med 12. in 14. marcem na sporedu paralelni slalom, veleslalom in slalom.



»Prišla sem do točke, ko ne bi mogla več odgovarjati zase, če ne bi spet poskusila iti na start. Morda bodo prav tekme tiste, ki me bodo pripeljale do tega, da se bom počutila bližje očetu,« je sporočila 24-letna Američanka. V isti sapi je pristavila, da še ne more obljubiti, da bo dejansko tekmovala na Švedskem, vendar pa se bo potrudila, da se bo kmalu vrnila na bele strmine.



Ob tem se je Shiffrinova, ki je med odsotnostjo v skupni razvrstitvi zdrsnila na drugo mesto za vodilno Italijanko Federico Brignone, zahvalila vsem, ki ji v tem težkem času stojijo ob strani. »Če sem iskrena, še nismo začeli zares žalovati. Potrebovali bomo veliko časa, preden se bomo sprijaznili s tem, da očeta ni več med nami. No, morda nam to tudi ne bo treba, saj čutimo, je še zmeraj z nami,« je še dejala Shiffrinova, katere zaostanek za Brignonejevo zdaj znaša 153 točk.