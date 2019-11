Vlhova in Shiffrinova razred zase, brez Slovenk v finalu

Slab nastop slovenskih deklet

Meta Hrovat se ni znašla na zahtevni slalomski progi v Leviju. FOTO: Tomi Lombar/Delo



Lani najboljša ameriška zvezdnica

Nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo po veleslalomskem uvodu v Söldnu ta konec tedna nadaljevala z ženskim in moškim slalomom v Leviju.Po tritedenskem premoru bo na Finskem nastopilo šest slovenskih smučarjev in smučark. Danes, prva vožnja je bila na sporedu ob 10.15, so se na startu ženskega slaloma zvrstile(startna številka 19),(39),(40) in(47), v nedeljo pa na moški preizkušnji smučatainDanes je slalom s startno številko ena sicer začela ameriška zvezdnica. Ta je sproščeno odpeljala svoj prvi nastop, a na koncu niti ni bila zadovoljna z izvedbo na zelo zahtevni progi. Po prvi vožnji sicer zaseda drugo mesto, saj jo je za 13 stotink sekunde prehitela odlična SlovakinjaTretja Avstrijkazaostaja že za 99 stotink. Meta Hrovat, najboljša slovenska slalomistka, je netekoče in s preveč napakami odsmučala prvi nastop, z zaostankom 4,34 sekunde je pristala v ozadju razvrstitve, na 48. mestu, s tem se ni uvstila v finalni nastop najboljše trideseterice.Druga Slovenka, ki se je spustila po progi, Maruša Ferk, je z zaostankom 3,48 sekunde osvojila 34. mesto. Bolje je s progo opravila Ana Bucik, uvrstila se je na 31. mesto (+3,41).Zadnja od slovenskih smučark, Neja Dvornik, pa je končala na 46. mestu, zaostanek je bil 4,25 sekunde. Tako se nobeni od Slovenk ni uspelo prebiti v drugi, finalni nastop.Druga vožnja bo ob 13.15.Lani je bila na Laponskem najboljša Slovenka Hrovatova, ki je zasedla 12. mesto, druga finalistka Maruša Ferk pa 22. Zmagala je Shiffrinova.Izide prve vožnje ženskega slaloma lahko vidite tukaj