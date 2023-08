Mikaela Shiffrin: To je skoraj kot ... Kaj?

Nobena skrivnost ni, da ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin zelo rada tudi teče. Tako združuje prijetno s koristnim, saj se s tekom in šprintom – kakor sama pravi – sprošča, obenem na ta način krepi in vzdržuje telesno pripravljenost.

Ob tem se »primerja« tudi z atletinjami. »Sem v še kar dobri formi. Za 400 metrov sem nazadnje potrebovala približno 90 sekund, toda ženski svetovni rekord na tej razdalji znaša dobrih 47 sekund. To je skoraj kot ... Kaj?« se Shiffrinova ne more načuditi izjemnemu času, ki ga je oktobra leta 1985 v Canberri dosegla Marita Koch. Nekdanja nemška atletinja je tedaj za 0,39 sekunde izboljšala svetovni rekord Čehinje Jarmile Kratochvilove, ki velja še danes. In težko je verjeti, da bi ga lahko katera od športnic zrušila na skorajšnjem svetovnem prvenstvu, ki se bo v soboto začelo v Budimpešti.

V prejšnji zimi je Mikaela Shiffrin postala najboljša alpska smučarka po številu zmag v svetovnem pokalu. FOTO: Pontus Lundahl/Reuters

Maritin dosežek še zdaj buri duhove v športnih krogih. Ines Geipel, ki je bila v 80 letih prav tako kot Kochova članica atletske reprezentance nekdanje Nemške demokratične republike (NDR) in je poznala športni ustroj v svoji domovini (s sistemskim dopingom), je nekoč izjavila, da je Maritin rekord zastrupljen. Kochova je sicer vseskozi zanikala, da bi si pomagala s prepovedanimi poživili.