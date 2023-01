Kanadčanka vodi po 1. vožnji, Ana Bucik odlična

Na drugem mestu je Švicarka Lara Gut-Behrami, tretja pa Italijanka Federica Brignone. Odlično se je v prvi vožnji odrezala Ana Bucik, ki je z zaostankom 76 stotink sekunde deveta. Novogoričanka bo edina Slovenka v finalu. Razlike med tekmovalkami na vrhu so precej majhne. Zaostanek druge Gut-Behrami znaša zgolj štiri stotinke sekunde, Brignone na tretjem mestu zaostaja 16 stotink sekunde. V eni sekundi po vodilni se je zvrstilo deset tekmovalk.

Američanka Mikaela Shiffrin, ki lovi 82. zmago in ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu, je peta z zaostankom 31 stotink sekunde. Ana Bucik je imela štartno številko 20 ter se je pred domačimi navijači zelo odločno pognala v boj za uvrstitev v drugo vožnjo. V zgornjem delu je bila celo za dve stotinki hitrejša od vodilne, visok ritem pa je držala v vseh delih proge ter se v cilju zavihtela v najboljšo deseterico po prvi vožnji. Najboljša Slovenka za tretjim mestom denimo zaostaja šest desetink sekunde.

Ana Bucik se je na podkorenski strmini izkazala z brezkompromisnim uvodnim nastopom. FOTO: Perre Teyssot/AFP

Bucik: Proga je v bistvu res super

»Vožnja je bila zelo dobra, bilo je sicer par manjših napak, pa mogoče malo preveč vzetega tempa v zadnji strmini. Na splošno zelo dobri občutki, tako da bom na tem zagotovo skušala graditi še v drugi vožnji,« je bila v ciljni areni z eno svojih najboljših veleslalomskih voženj v Kranjski Gori zadovoljna Bucikova. Novogoričanka je bila zelo zadovoljna s progo:

»Proga je v bistvu res super, zelo dobro pripravljena, mislim, da glede na to, kar smo imeli v zadnjem obdobju, je bilo danes po dolgem času lepo smučati,« je dejala. »Zelo sem uživala na tej progi,« je še dodala trenutno najboljša slovenska tekmovalka v tehničnih disciplinah na ženskih tekmah. Na slalomu v Zagrebu je po novem letu s petim mestom vpisala najboljši izid sezone.

Načrt za finale je jasen: »Predvsem bom skušala čim bolj podobno štartati, kot sem začela prvo vožnjo. Včasih, ko želim narediti še nekaj več, potem se vse ne izide tako dobro, tako da bom skušala smučati na zelo podoben način tudi v drugo in bomo videli, kaj mi to prinese.«

Mikaela Shiffrin se je morala v prvi vožnji s kolegicami spopasti tudi z gorenjsko meglo. FOTO: Pierre Teyssot/AFP

Rojakinjama Tini Robnik in Neji Dvornik je dala tudi navodilo, kaj naj naredita na progi, a je bil izziv letošnje vitranške strmine za drugi dve Slovenki prevelik. Obe sta bili prepočasni za finale in bosta imeli popravni izpit v nedeljo, ko bo na sporedu še en veleslalom.

»Proga je zelo lepa in je lepo smučati, treba je res napadati. Tempo, ki ti ga da proga, pa ni dovolj. Upam, da bosta to obe znali izkoristiti, dobro poznamo teren, kar bi lahko bilo v naš prid,« je dodala Ana Bucik.

Tina Robnik, ki se vrača po poškodbi, je štartala s številko 38. Bila je zelo blizu uvrstitvi v svoj prvi finale v tej sezoni. Za 30. mestom, ki še vodi v drugo vožnjo, je zaostala 37 stotink, njen skupni zaostanek pa je znašal 2,78 sekunde za končno 38. mesto. Neja Dvornik je nosila štartno številko 53. Zasedla je 55. mesto med 58 tekmovalkami, ki so prvo vožnjo končale v cilju, z zaostankom 3,84 sekunde.

Niz zmag Mikaele Shiffrin na preizkušnji

Sedemindvajsetletna Mikaela Shiffrin je sicer v izjemni formi. Zmagala je na zadnjih petih tekmah svetovnega pokala za ženske. In to v treh različnih disciplinah. Niz je začela 18. decembra s superveleslalomsko zmago v St. Moritzu, nato je osvojila hat-trick Semmeringa z dvema veleslalomskima in slalomsko zmago, v novem letu pa je zmagala na slalomu v Zagrebu.

Edini alpski smučarki, ki sta zmagali na šestih zaporednih tekmah svetovnega pokala, sta bili Vreni Schneider z osmimi zmagami v nizu v sezoni 1988/89 in Katja Seizinger s šestimi zmagami novembra in decembra 1997. Shiffrinova lahko že danes z 82. zmago izenači ženski rekord po številu zmag v svetovnem pokalu. Ta je trenutno še v lasti Lindsey Vonn. Absolutni rekorder po številu zmag v svetovnem pokalu je Šved Ingemar Stenmark, ki je od leta 1974 do leta 1989 zbral vsega skupaj 86 zmag.

Druga vožnja bo na sporedu ob 12.30, rezultate lahko spremljate spodaj.

