Mikaela Shiffrin: V težkih trenutkih mu nekaj prišepnem na uho

Ameriška smučarska zvezdnica Mikaela Shiffrin je minulo nedeljo slavila že rekordno sedmo zmago na slalomih za svetovni pokal v Leviju. Za uspeh so ji finski prireditelji – kot je v Božičkovi deželi že običaj – podarili severnega jelena. Zdaj je razkrila, kako ga je poimenovala.

»Po temeljitem razmisleku sem izbrala ime, ki ga mnogi verjetno niso pričakovali: Grogu,« je sporočila 28-letna šampionka iz Vaila in v nadaljevanju obrazložila izbiro tega imena. »Povsem preprosto: Grogu (Baby Yoda iz Vojne zvezd) je eden od mojih najbolj priljubljenih likov. Njegove lastnosti so prav smešne, je čudovit in hkrati tudi neizprosen,« je pojasnila Shiffrinova in zaupala, da je Grogu v zadnjem letu zanjo postal navdih v težkih trenutkih; kadar, denimo, pred tekmo postane živčna. »Takrat mu nekaj prišepnem na uho. To mi pomaga, da se pomirim ...«

Njeni sledilci na družbenih omrežjih so ji sicer med drugim predlagali naslednja imena: Iga (po prijateljici – poljski teniški zvezdnici Igi Šwiatek), Loopie (po vzdevku njenega srčnega izbranca – norveškega smučarskega asa Aleksandra Aamodta Kildeja) in Petra (po njeni veliki slovaški tekmici Petri Vlhovi).

Shiffrinova si je sicer z zmagami v Leviju prismučala že sedem severnih jelenov: pred Grogujem je prejela v dar Rudolpha (2013), Svena (2016), Mr. Gruja (2018), Ingemarja (2019), Sunnyja (2022) in Loraxa (2022).