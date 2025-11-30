Mikaela Shiffrin znova pometla s tekmicami

Mikaela Shiffrin je zmagovalka domače tekme v slalomu za svetovni pokal alpskih smučark v Copper Mountainu. Od novembra je zmagala na tretjem slalomu po vrsti. To je bila njena 104. karierna zmaga, 67. v slalomu. Dosegla je 160. uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu. Slovenka Ana Bucik Jogan je na 32. mestu za šest stotink zgrešila finale.

Američanka je vodila že po prvi vožnji. Švicarka Wendy Holdener je na drugem mestu po polovici tekme zaostajala 28 stotink sekunde, Avstrijka Katharina Liensberger je bila tretja z zaostankom 69 stotink.

Zanimiv finale je poskrbel za nova razmerja na vrhu, a ne na prvem mestu. Shiffrin je zmago potrdila z velikansko prednostjo 1,57 sekunde. Nemka Lena Dürr je z devetega mesta po prvi vožnji skočila na stopničke z drugim mestom, Italijanka Lara Colturi, ki smuča za Albanijo, je bila po prvi vožnji četrta, z drugo vožnjo pa skočila na tretje mesto (+1,85).

Bucik Jogan je za vodilno slalomistko zime na prvi progi zaostala 3,75 sekunde, kar je zadostovalo za 32. mesto. Najboljšo trideseterico je zgrešila za pičlih šest stotink sekunde.

Druga Slovenka Lila Lapanja s slabim startnim izhodiščem, številko 54, ni imela možnosti. Njen zaostanek več kot pet sekund (+5,04) je zadostoval za 43. mesto od 47 tekmovalk, ki so prvo vožnjo končale v cilju.

Leta 1999 sta bili na slalomu v Copper Mountainu dve zmagovalki, Slovenka Špela Pretnar si je najboljši čas razdelila s Francozinjo Christel Pascal-Saioni.

Karavana alpskih smučark ostaja na drugi strani Atlantika. Konec prihodnjega tedna bo prizorišče v Kanadi Mont Tremblant gostilo dva ženska veleslaloma.

Moški del karavana bo ostal v Koloradu in ga od petka do nedelje v bližnjem Beaver Creeku čaka trojni tekmovalni program, in sicer smuk, superveleslalom in veleslalom.