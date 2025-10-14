Los Angeles ponovno izgubil: Minnesota slavila po kazenskih strelih

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so ponoči gostovali pri Minnesoti in po kazenskih strelih izgubili s 3:4. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je igral slabih 20 minut, prispeval pa podajo za znižanje na 3:2.

Uvod v tekmo je kazal na gladko zmago Minnesote Wild. Jared Spurgeon, Kirill Kaprizov in Matt Boldy so med 15. in 17. minuto uvodnega dela pridno napolnili mrežo Los Angelesa ob igralcu več na ledu.

Izid se ni spremenil vse do 54. minute, ko je zadel Kevin Fiala, dobri dve minuti kasneje je tudi s pomočjo Kopitarja Quinton Byfield znižal na 3:2. Kralji se v lovu na izenačenje niso predali in Adrian Kempe je 44,4 sekunde pred koncem, ko je Los Angeles zamenjal vratarja z dodatnim napadalcem, izsilil podaljšek.

Ta ni prinesel spremembe, vratarja sta bila uspešna tudi v prvih treh serijah kazenskih strelov, v četrti pa je Minnesoti drugo točko zagotovil avstrijski reprezentant Marco Rossi.

Los Angeles, ki je z novo točko četrti v pacifiški diviziji in 11. na zahodu, je že na poti v domačo Kalifornijo. Po dveh prostih večerih bodo v svoji dvorani gostil Pittsburgh.

Na lestvici in v zahodni konferenci pa zdaj vodi Colorado. Ta se je ponoči veselil zmage v Buffalu s 3:1.