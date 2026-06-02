Mirjam Puchner kot Ana Bucik Jogan

Ko napoči konec zimske olimpijske sezone, je sloves od tekmovalnega športa več kot ponavadi. Ana Bucik Jogan, ena naših vodilnih reprezentantk zadnjega desetletja, je konec svoje aktivne športne poti napovedala že pred odhodom v olimpijsko Cortino d'Ampezzo, pa ga nato na zadnji postaji sezone na Norveškem tudi uresničila. Podobno kot Novogoričanka pa se je tekmovalni karavani alpskega smučanja pomahala v slovo tudi avstrijska reprezentantka Mirjam Puchner.

Doma je iz Schwarzacha na Solnograškem, šteje 34 let, kot so zapisali pri nacionalni avstrijski tiskovni agenciji APA, pa je zdaj potrdil odhod iz tekmovalnega športa.

Specialistka za hitre discipline je na največjih tekmovanjih osvojila dve srebrni kolajni, prvo na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 v superveleslalomu, drugo pa na lanskem svetovnem prvenstvu v smuku, ko je uživala med številnimi rojaki v nepozabnem zimskem spektaklu Saalbach-Hinterglemma.

Trinajst sezona je nastopala v svetovnem pokalu, v tem času je dosegla dve smukaški zmagi: v St. Moritzu 2016 in tri leta pozneje v Soldeuu.

Na letošnjih zimskih olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo ni ponovila uspeha iz Pekinga. V smukaški preizkušnji je zasedla 11. mesto, v superveleslalomu pa ni prišla do cilja.