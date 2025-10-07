Misli junakov zime uhajajo v olimpijsko Italijo

V nadaljevanju preberite:

Na Brdu pri Kranju se je pred sklepnimi pripravami za novo sezono srečala velika družina Smučarske zveze Slovenije. Kako akterji razmišljajo o olimpijskih igrah na italijanskem severu? Zakaj za Jakova Faka tam ne bo presenečenja? Kam se je nemudoma z Brda odpravila naša odlična alpska smučarka Andreja Slokar, kam so takoj odšli biatlonci? S kakšnim podatkom je postregel direktor zveze Uroš Zupan? In kateri nekdanji olimpijec je moderiral uradno predstavitev?