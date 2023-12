Mitja Kunc novi glavni trener ženske ekipe za tehnične discipline

Na čelu ženske A ekipe za tehnične discipline so zamenjali glavnega trenerja. ​Položaj Grege Koštomaja je prevzel Mitja Kunc, ki bo ekipo že vodil v Courchevelu. Ekipi se na željo Andreje Slokar pridružuje tudi Boštjan Božič, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

V ženski tehnični disciplini vodstvo reprezentance ni bilo najbolj zadovoljno s prvimi tekmami sezone, so zapisali. Niso si želeli, da bi šla sezona mimo, ne da bi ukrepali. O vzrokih za spremembo sta na novinarski konferenci danes spregovorila vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik in vodja reprezentanc Janez Slivnik.

Miha Verdnik je povedal: »Včasih se zgodi, da ko sestaviš ekipo, traja dlje časa, preden začne vse delovati. Znotraj ekipe imamo določen sistem in vedno poskušamo iskati rešitve, da bi čim bolje vplivali na tekmovalce. Na začetku, ko ni vse najbolje delovalo, smo poskušali s spremembo prijema. Janez je kar nekaj časa preživel z ekipo. Takrat je vse kar šlo. Ko so dekleta prišla iz Shuaije, razmere niso bile takšne, kot bi si želeli. Nato smo trenerje še bolj usmerili v individualno delo, kar je naša prednost, a tudi to ni prineslo želenega zasuka, zato smo se zdaj odločili zamenjati glavnega trenerja.«

Janez Slivnik je dodal: »Takšne stvari se ne dogajajo samo v našem športu, pravzaprav se pri nas precej redko. Imamo pa izkušnje že znotraj naše hiše, ko se je podobno zgodilo pri skakalcih. Vsi vemo, da smo športniki in trenerji od 150 do 200 dni na leto skupaj, in če hočeš, da gredo stvari naprej, mora biti vse v najlepšem redu. Ko se izgubi kemija v ekipi, je iz dneva v dan teže. Glede na moj položaj in ker tudi rezultatsko na začetku leta ni bilo vse tako, kot smo si želeli, smo sklenili, da je treba reagirati in narediti šok terapijo.«

Vodja reprezentanc je še dodal, da se zavedajo težav s poškodbami, boleznimi in pomanjkanjem treninga. »Odločili smo se, da Grego Koštomaja na čelu reprezentance zamenjamo z Mitjo Kuncem, ki od danes prevzema to vlogo. Individualno bo odgovoren predvsem za vodenje Ane Bucik. Z njo je v preteklosti že uspešno deloval, zato bo ta prehod zdaj lažji. Novost v ekipi je tudi Boštjan Božič, ki bo deloval izključno z Andrejo Slokar.«

Vlogi Denisa Šteharnika in Marka Vukičeviča se v ekipi ne spreminjata, je še dodal. »Sam Grego kot trenerja zelo cenim in sem se za to potezo zelo težko odločil, a včasih se takšne stvari pač zgodijo. Lahko imamo najboljšo tekmovalko in najboljšega trenerja na svetu, skupaj pa ne moreta delati. Lani so imeli primer v Avstriji, ko je bil tam Livio Magoni. Želim si, da bomo Grego zadržali v našem sistemu. V Sloveniji namreč primanjkuje trenerjev z izkušnjami.«