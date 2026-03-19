Mlada Bohinjka prižgala luč v predoru

V Oslu biatlonska karavana na zadnji postaji sezone, za uvod v šprintu med Slovenkami kot 17. z naskokom najboljša Lena Repinc.
Lena Repinc se je odrezala z brezhibnim učinkom na strelišču. FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
S. U.
19. 3. 2026 | 19:10
Bohinjka Lena Repinc, stara 22 let, se je z naskokom najbolje odrezala med slovenskimi reprezentantkami na uvodni tekmi zadnje postaje biatlonske sezone v Oslu.

Holmenkollen, tradicionalno prizorišče zadnjega tekmovanja v zimi biatlonske karavane za svetovni pokal, je za začetek v sporedu ponudil ženski šprint. Najbolje se je odrezala Švedinja Hanna Öberg, v slovenskem taboru pa je nase opozorila Repinčeva. Na strelišču ni zgrešila niti ene tarče, temu je dodala tek po svojih najboljših zmožnostih in na koncu zasedla 17. mesto, ki ji prinaša tudi lepo izhodišče za sobotno zasledovanje. In če bi bila še tam podobno uspešna, bi se lahko uvrstila tudi na sklepno nedeljsko tekmo s skupinskim štartom. 

 »Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna. To je tudi lepa spodbuda za naprej. Na progi so sicer prevladovale zelo zahtevne razmere, zaradi mehkega snega je bilo tudi veliko padcev. Pred tekmo so nam spremenili štartne skupine, da so imele boljše tekmovalke bolj zgodnje številke. Zame ni bilo velike spremembe in sem dobro izkoristila to, kar mi je bilo dano. Zelo se veselim zasledovanja in morda tudi upam na svojo prvo tekmo s skupinskim štartom, kar bi bil zares super zaključek sezone. Danes moram pohvaliti tudi serviserje, ki so opravili odlično delo in nam malce olajšali te težke razmere,« je strnila po koncu uspešnega nastopa naša reprezentantke.

Na zasledovalni tekmi bo edina slovenska tekmovalka, druge tri so namreč razočarale – nastop na sprintu se je vnovič ponesrečil Anamariji Lampič, ki je morala v štiri kazenske kroge (tri leže) in je zasedla 62. mesto. Svojega dne ni imela niti v tej zimi najboljša Slovenka Polona Klemenčič, ki je bila s tremi kazenskimi krogi 68. Živa Klemenčič je bila 104.

Sorodni članki

Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Italijanska zvezdnica potrdila zlato z OI, kar 11 kazenskih krogov Lampičeve

Najvišje uvrščena slovenska biatlonka na današnjem zasledovanju za svetovni pokal v Estoniji je bila Polona Klemenčič.
14. 3. 2026 | 19:16
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Biatlon

Lena Repinc najbolje doslej: Zdaj bi si morda premislila

Na uvodni posamični tekmi sezone svetovnega pokala v biatlonu lep dosežek Bohinjke. Med dobitnicami točk tudi Polona Klemenčič.
2. 12. 2025 | 18:20
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Anterselva

Lena Repinc in Polona Klemenčič solidni, slavje Norvežanke

Za biatlonkami na olimpijskih igrah je šprinterska preizkušnja. Lena Repinc je zasedla 21. mesto, Polona Klemenčič je bila 25., Anamarija Lampič zadaj.
Matic Rupnik 14. 2. 2026 | 15:56
Preberite več
Razno
Spremljamo dogajanje

V živo:      V živo: ZDA izgubile vajeti nad zunanjo politiko, za izraelskega ministra vojna blagoslov

Zbiramo ažurne informacije o eskalaciji nasilja po ameriško-izraelskem napadu na Iran.
19. 3. 2026 | 06:28
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: To je nacionalno izdajstvo in napad na slovensko suverenost

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta razpravljala o izraelskih prisluhih pred slovenskimi volitvami.
18. 3. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Prisluškovalna afera

Dominika Švarc Pipan in Nina Zidar Klemenčič tarči istega agenta Black Cuba

Državni sekretar Vojko Volk potrdil, da so se pripadniki tuje obveščevalne agencije Black Cube oglasili na Trstenjakovi ulici v Ljubljani.
Uroš Esih 18. 3. 2026 | 12:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Autocart: sodobno zdravljenje poškodb hrustanca z lastnim tkivom pacienta

Kaj je metoda AutoCart in komu je namenjena? Kako poteka poseg, kakšni so rezultati in kako dolgo traja rehabilitacija?
Promo Delo 16. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Slovenska ponudba ostaja na Tuševih policah

Že več kot 35 let Tuš ostaja zvest svojemu poslanstvu: podpirati slovensko.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:17
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Prihranki stojijo, čas teče: napaka, ki jo dela ogromno ljudi

Vzajemni skladi omogočajo razpršitev, strokovno upravljanje in postopno vlaganje, zato so za mnoge vlagatelje razumljiv začetek.
13. 3. 2026 | 08:14
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Šport 2026

Kako nadaljevati slovensko športno pravljico

O tem smo se pogovarjali z generalnim sekretarjem Olimpijskega komiteja Slovenije Urošem Mohoričem.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 09:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Anketa

Jasno je, kaj si v športu obetajo od nove vlade

Preberite, kaj zveze in klubi odgovarjajo na vprašanji, kako so zadovoljni s položajem športa in kaj pričakujejo od nove vlade.
Peter Zalokar 19. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravniki in farmacevti

Znani prejemniki Medisovih nagrad

Med finalisti za priznanja zdravnikom in farmacevtom, ki poleg dela s pacienti še raziskujejo, tudi trije Slovenci.
Milka Bizovičar 12. 3. 2026 | 20:30
Preberite več

VEČ NOVIC
Novice  |  Slovenija
Odpoklic izdelka

Nov odpoklic izdelka v Eurospinu

V mlečnem izdelku so odkrili prisotnost bakterije Clostridium Botulinum, kar predstavlja mikrobiološka tveganja.
19. 3. 2026 | 20:32
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Konferenčna liga

V živo:      V živo: Imeniten polčas v Atenah premalo za podvig

Gola Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša vlila upanje Celjanom na veliki zasuk v gosteh pri AEK, a prednost slednjega s prve tekme je bila le prevelika.
19. 3. 2026 | 19:46
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres v Zürichu

Infantino: Fifa ne more rešiti geopolitčnih konfliktov

Na zasedanju sveta Svetovne nogometne zveze razgrnili visoke cilje in v obdobju med letoma 2027 in 2030 napovedali prihodke v višini 12 milijard €.
19. 3. 2026 | 19:29
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Proti vmešavanju tuje vohunske družbe v slovensko predvolilno kampanjo

Volivce in volivke pozivamo, da se v imenu demokracije v največjem številu udeležijo volitev.
19. 3. 2026 | 19:27
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Milan Kučan: Janševa trditev je laž

Paralela med domnevnim predvolilnim delovanjem izraelske obveščevalne službe v Sloveniji in afero Patria.
19. 3. 2026 | 19:24
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Kongres v Zürichu

Infantino: Fifa ne more rešiti geopolitčnih konfliktov

Na zasedanju sveta Svetovne nogometne zveze razgrnili visoke cilje in v obdobju med letoma 2027 in 2030 napovedali prihodke v višini 12 milijard €.
19. 3. 2026 | 19:29
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Proti vmešavanju tuje vohunske družbe v slovensko predvolilno kampanjo

Volivce in volivke pozivamo, da se v imenu demokracije v največjem številu udeležijo volitev.
19. 3. 2026 | 19:27
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Milan Kučan: Janševa trditev je laž

Paralela med domnevnim predvolilnim delovanjem izraelske obveščevalne službe v Sloveniji in afero Patria.
19. 3. 2026 | 19:24
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
DPC

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nov cenik omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike

Nov Aktivni cenik za dom gospodinjstvom v nizki sezoni omogoča skoraj 3,5-krat nižjo ceno elektrike v primerjavi s ceno v višji tarifi pri Rednem ceniku.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zvin gležnja: zakaj se poškodba pogosto ponovi?

Samo en nepazljiv korak ali neroden gib je dovolj, da utrpite zvin gležnja. A na srečo obstajajo rešitve in poti do popolnega okrevanja.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 08:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Nova možnost za vlagatelje: zakaj je INR zanimiv za dolgoročno varčevanje

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zoran Đukić: »Nakup stanovanja v tej soseski je enakovreden nakupu zlata« (video)

Na voljo je omejena ponudba zadnjih prostih enot v soseski Pod hribom, kar kupcem prinaša redko priložnost za nakup povsem novega stanovanja na eni najbolj zaželenih ljubljanskih lokacij, ob vznožju Rožnika, tik ob Koseškem bajerju in z odličnimi povezavami do centra in avtoceste.
18. 3. 2026 | 15:32
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
2. 3. 2026 | 07:42
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dom, ki čuti z vami – lepota, ki jo podpira tiha inteligenca

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

V Atlantic Grupi najvišja enakost med spoloma tudi pri plačilu

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
Promo Delo 19. 3. 2026 | 11:13
Preberite več
Promo
Zgodbe  |  Razgibajte prihranke
Vredno branja

Igor Štemberger: »Državne obveznice veljajo za stabilno naložbo«

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
Promo Delo 18. 3. 2026 | 15:25
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 14:28
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Majorka – od aprila vsak dan z letalom

Zaradi nemirov na Bližnjem vzhodu se težišče počitnic seli proti zahodu, zato je zdaj pravi čas za rezervacijo počitnic na sončni Majorki!
Promo Delo 16. 3. 2026 | 11:44
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Papir ali zaslon: kaj se dogaja v naših možganih med branjem?

Pedagoški inštitut v Ljubljani vabi k sodelovanju v znanstveni raziskavi, ki proučuje razlike v delovanju možganov pri branju s papirja in z zaslona.
Promo Delo 18. 3. 2026 | 13:17
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Športna masaža: kaj se dogaja v mišicah po obremenitvi

Po telesni dejavnosti se v mišicah sprožijo številni fiziološki procesi – od povečane prekrvitve do drobnih sprememb v mišičnih vlaknih.
Promo Delo 17. 3. 2026 | 12:21
Preberite več

