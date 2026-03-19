Mlada Bohinjka prižgala luč v predoru

Bohinjka Lena Repinc, stara 22 let, se je z naskokom najbolje odrezala med slovenskimi reprezentantkami na uvodni tekmi zadnje postaje biatlonske sezone v Oslu.

Holmenkollen, tradicionalno prizorišče zadnjega tekmovanja v zimi biatlonske karavane za svetovni pokal, je za začetek v sporedu ponudil ženski šprint. Najbolje se je odrezala Švedinja Hanna Öberg, v slovenskem taboru pa je nase opozorila Repinčeva. Na strelišču ni zgrešila niti ene tarče, temu je dodala tek po svojih najboljših zmožnostih in na koncu zasedla 17. mesto, ki ji prinaša tudi lepo izhodišče za sobotno zasledovanje. In če bi bila še tam podobno uspešna, bi se lahko uvrstila tudi na sklepno nedeljsko tekmo s skupinskim štartom.

»Z današnjo tekmo sem zelo zadovoljna. To je tudi lepa spodbuda za naprej. Na progi so sicer prevladovale zelo zahtevne razmere, zaradi mehkega snega je bilo tudi veliko padcev. Pred tekmo so nam spremenili štartne skupine, da so imele boljše tekmovalke bolj zgodnje številke. Zame ni bilo velike spremembe in sem dobro izkoristila to, kar mi je bilo dano. Zelo se veselim zasledovanja in morda tudi upam na svojo prvo tekmo s skupinskim štartom, kar bi bil zares super zaključek sezone. Danes moram pohvaliti tudi serviserje, ki so opravili odlično delo in nam malce olajšali te težke razmere,« je strnila po koncu uspešnega nastopa naša reprezentantke.

Na zasledovalni tekmi bo edina slovenska tekmovalka, druge tri so namreč razočarale – nastop na sprintu se je vnovič ponesrečil Anamariji Lampič, ki je morala v štiri kazenske kroge (tri leže) in je zasedla 62. mesto. Svojega dne ni imela niti v tej zimi najboljša Slovenka Polona Klemenčič, ki je bila s tremi kazenskimi krogi 68. Živa Klemenčič je bila 104.