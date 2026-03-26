Mlada dekleta se vržejo na glavo, starejše pa jih ne gledamo križem rok

Odločitev o slovesu od tekmovalnega smučanja Ilke Štuhec, dvakratne svetovne prvakinje v smuku, ni bila nikakršna skrivnost. Napovedala ga je že jeseni, pred začetkom olimpijske sezone, potrdila pa pred dnevi. Na bogato kariero, dolgo domala dve desetletji, pa se je ozrla na novinarski konferenci in nato še v pogovoru za naš časnik pod njenim domačim Pohorjem.

Ilka, kdaj ste si bili pravzaprav na jasnem, da boste pomahali v slovo tekmovalnemu športu?

Zamisel ni bila nova, prav tu smo sedeli pred začetkom sezone in že takrat sem dejala, da bom vztrajala še v tej zimi, nato pa bo napočil čas novih izzivov. Prav uživala sem v tej sezoni, imeli smo se lepo in tudi, ko so bile pred menoj težke naloge, ni bilo slabe volje.