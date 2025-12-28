Mlada Slovenca med deseterico, Avstrijcu zmaga na italijanskem DP

V Engelbergu so izpeljali dve tekmi za celinski pokal, na katerih sta zmagi slavila Avstrijec Clemens Leitner in Norvežan Benjamin Østvold. Med slovenskimi smučarskimi skakalci sta se najbolje odrezala Rok Masle in Enej Faletič, ki sta se obakrat prebila med deseterico.

Masle (letnik 2004) je bil šesti in deseti, Faletič, ki je 15. decembra praznoval 19. rojstni dan, pa je dvakrat pristal na devetem mestu. Do točk sta se od naših dokopala še Lovro Kos (26. in 16.) in Žiga Jančar (24.), ki na današnji preizkušnji ni nastopil. Gorazd Završnik (42. in 33.) in Nejc Toporiš (49. in 41.) sta bila obakrat prekratka za finale.

Na italijanskem DP tudi Wellinger in Geiger

V olimpijskem Predazzu pa so pred dnevi pod streho spravili (odprto) italijansko prvenstvo na srednji skakalnici, na kateri se je zmage veselil Avstrijec Stefan Rainer. Italijanski prvak je postal Giovanni Bresadola, ki je sicer osvojil tretje mesto. Pred njega je na tekmi skočil tudi drugouvrščeni nemški zvezdnik Andreas Wellinger, četrti pa je bil njegov rojak Karl Geiger.

Nemška asa sta sicer zaradi slabe forme izpustila preizkušnji za svetovni pokal v Engelbergu (Geigerja pred tem ni bilo niti v Klingenthalu), v minulih dneh pa sta se za 74. novoletno turnejo, ki se bo danes začela v Oberstdorfu, pripravljala tudi v Planici.