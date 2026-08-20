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Zimski športi

Mladi poljski skakalec izdal, kaj zdaj počne Kamil Stoch

Načrti poljskega skakalnega šampiona so se, kakor kaže, spremenili prej, kot je pričakoval.
Kamil Stoch je po koncu minule zime sklenil svojo bogato športno pot. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Kamil Stoch je po koncu minule zime sklenil svojo bogato športno pot. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Miha Šimnovec
20. 8. 2026 | 10:05
20. 8. 2026 | 10:09
3:02
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Le nekaj mesecev po koncu bogate kariere se je legendarni poljski smučarski skakalec očitno že vrnil v svet, v katerem je preživel skoraj vse življenje. Trikratni olimpijski prvak naj bi namreč že treniral mlade skakalce v Zakopanah, v prihodnje pa si ga v svojih vrstah želijo tudi v reprezentanci.

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Čeprav Stoch svoje nove vloge še ni uradno potrdil, je novico po tekmovanju za pokal FIS v Szczyrku razkril njegov rojak Jan Galica. »Kamil je postal trener. Že dela s fanti,« je povedal 22-letni poljski skakalec, ki za zdaj še ni imel priložnosti trenirati pod vodstvom slovitega rojaka. »Žal še ne. Morda bom imel nekoč to čast,« je dejal in ocenil, da bi bil Stoch po njegovem mnenju lahko zelo dober trener. »Ima ogromno znanja, zato je vredno poslušati njegove nasvete, se razvijati in trdo delati,« je poudaril Galica.

Stoch je konec marca v Planici sklenil izjemno uspešno športno pot. Osvojil je tri zlate olimpijske kolajne, dvakrat je postal tudi svetovni prvak. S številnimi uspehi se je vpisal med največje zvezdnike tega športa. Po koncu kariere je napovedal, da si bo vzel čas za razmislek o prihodnosti in se vsaj za nekaj mesecev umaknil od vsakodnevnega dogajanja v smučarskih skokih.

Reprezentančni kolegi so Kamila Stocha po zadnjem poletu v Planici dvignili na rame. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Reprezentančni kolegi so Kamila Stocha po zadnjem poletu v Planici dvignili na rame. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Horngacher ga je povabil v reprezentanco

Toda očitno ni dolgo zdržal daleč od skakalnic. Že poleti je prejel javno povabilo za vrnitev v poljsko reprezentanco. Koordinator treningov Stefan Horngacher je izrazil željo, da bi se Stoch pogosteje pojavljal ob reprezentanci oziroma se vanjo dejavno vključil.

»Upam, da bo obiskoval našo ekipo in se vanjo še bolj vključil. Morda nam bo pozimi lahko pomagal pri nekaterih zadevah,« je dejal avstrijski trener.

Stoch je takrat možnost hitre vrnitve v reprezentanco še pustil odprto. »Trenutno je še nekoliko prezgodaj za kakršne koli izjave. Vzel sem si najmanj pol leta časa, da nekoliko omejim svoje dejavnosti, hkrati pa sprejmem odločitve glede svoje prihodnosti,« je povedal ob koncu kariere.

Do septembra je želel, kot je dejal, živeti »drugačno življenje«. Toda načrti so se, kot kaže, spremenili prej, kot je pričakoval. Kamil Stoch se je vrnil tja, kjer se očitno še vedno počuti najbolj domače – na smučarske skakalnice. Le da zdaj na njih ne bo več lovil metrov in zmag, temveč jih bo poskušal pomagati osvajati drugim.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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